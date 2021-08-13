Güney Kore ile 'Swap' anlaşmasının analizi

Çin swap anlaşmasından 6 milyar USD’lik CNY karşılığı, Katar swap anlaşmasından ise 15 milyar USD’lik QAR karşılığı gelmişti.

"Güney Kore Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Merkez Bankası ile 2,3 ton KRW veya 17,5 milyar TRY'lik swap anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre;Swap anlaşması üç yıl sürecek.İki taraf, sona erdikten sonra anlaşmanın uzatılmasını tartışabilecek" yorumunu yapan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan analizinde şunlara vurgu yaptı:

"Anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaretin istikrarını artırması ve uzun vadede USD bağımlılığını azaltarak finansal güvenlik ağını güçlendirmeye yardımcı olması bekleniyor.Çin ve Katar'dan sonra olası swap anlaşmasının yine Asya kaynaklı olabileceğini düşünüyorduk. Güney Kore; katma değer yaratan, yüksek teknolojili üretim ve ihracat yapan, ekonomisi stabil bir ülke. Swap anlaşmasının USD karşılığı yaklaşık olarak 2 milyar USD. Yani swap ile TCMB rezervlerine girecek olan KRW, brüt rezervlere 2 milyar USD ekleyecek."

Analizde şunların altı çizildi: "Çin swap anlaşmasından 6 milyar USD'lik CNY karşılığı, Katar swap anlaşmasından ise 15 milyar USD'lik QAR karşılığı gelmişti. Tabii rezervlere giren karşıt para birimleri, “hard currency” olmadığı için kullanımı ve etkinliği için USD'ye çevrilmesi ve USD karşılığı üzerinden hesap edilmesi gerekir. Swap anlaşmasının vadesi dolduğunda da, takas edilen para birimleri ters yönde yeniden değiştirilecek. Bir başka deyişle, swaplarda rezerv etkisi aslında geçicidir ve bir “ödünç para birimi” etkisidir.

Bir fonksiyon da elbette yerel paralarla ticaretin geliştirilmesi üzerinedir. Bir başka deyişle, USD veya “hard currency” bazlı ticaretin ağırlığının azaltılarak yerel para dönüşümüne yardımcı olunması. Bu durum, toplam ticaret hacmine katkıda bulunabilir. Bizim Güney Kore ile toplamda 7 milyar USD'lik ticaret hacmimiz var. Bu ülkeye 4,4 milyar USD'lik ticaret açığımız var, yani daha çok ithalat yapan taraf biziz. Yerel paralarla ticarette, denk ticaret dengesi istenen bir durumdur. Dolayısıyla, Türkiye'nin artabilecek ticaret hacmi açısından ihracatını ve potansiyelini de artırması gerekir...."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.