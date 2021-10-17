Gündelikçiler için sigorta şartı

Sosyal güvenlik uzmanları, evinde ya da iş yerinde hizmetlisi olanları, sigorta yaptırma konusunda uyardı.

Ayda sadece bir gün de olsa hizmet veren gündelikçilerin sigortalanması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, ay bazında 10 günden az çalıştırılanların sigortasının SMS yoluyla yapılabildiğini hatırlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) konuyla ilgili olarak titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydeden uzmanlar şu bilgileri verdi:

* Bir mekanda ayda 10 günden az çalıştırılan ev hizmetlileri için SMS ile bildirimi, 10 gün ve üzerinde çalıştırılan ev hizmetlileri için ise 'kolay işverenlik' sistemini uygulanıyor. Bu yollarla ayda bir gün temizliğe giden kişilerin bile sigortalılığı sağlanabiliyor. Ayda bir ya da üç gün, günde iki saat bile çalışma söz konusu olsa sigorta yapılması gerekiyor.

* Hizmetlinin evin kapısından girdiği andan çıktığı ana kadar geçen sürenin 7.5 saat olması durumunda bir günlük sigorta olma hakkı doğmuş oluyor.

* Ayda dört ya da 5 hafta eve gelen ev hizmetlisi için 4 ya da 5 günlük sigorta yaptırılması ve yalnızca iş kazası-meslek hastalığı sigortası primi yatırılması yeterli bulunuyor.

* SMS ile yapılaçak müracaatta önce çalıştıran kişinin, sonra da çalışanın bilgilerinin 5510'a SMS olarak gönderilmesi gerekiyor. Bu bildirimler sonrasında bir günlük sigorta bedeli tahakkuk ettiriliyor ve telefon faturasına yansıtılarak ödenmesi sağlanıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden de '4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama' ekranı üzerinden, bu işlemler yapılabiliyor.

* Ayda 10 günden az ev hizmetlisi çalıştıran kişilerin, bu yıl için çalıştırdıkları gün başına ödemeleri gereken prim tutarı 2.39 TL. Bu kapsamda ayda 4 gün ev hizmetlisi çalıştıran bir kişi 9.56 TL prim ödeyerek, ev hizmetlisinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan yararlanması sağlanıyor.

* Ayda 10 gün ve daha fazla süreyle ev hizmetlisi çalıştıran kişinin ödeyeceği prim tutarı çalışılan gün sayısına ve kişinin teşvike uygunluğuna göre değişiyor. Ayın tamamında ev hizmetlisi çalıştıran bir kişi eğer prim borcunu düzenli ödüyorsa aylık 1.162 TL prim ödüyor.

* Ev hizmetlileri için de prim teşvikleri var. Ev hizmetlisi son 6 aydır işsizse bu durumda ödenecek prim aylık 608 TL'ye düşüyor.

* Ev hizmetlisi istihdam edenlere sigorta prim teşviklerine ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanma imkanı sağlanıyor. Günlük 2.5 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinden ayda 30 gün ev hizmetlisi istihdam eden bir kişi 75 TL olarak yararlanabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.