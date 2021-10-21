Güncel kredi faiz oranları | Kredi faizleri düştü mü? (Konut-ev kredisi, ihtiyaç kredisi, araç kredisi)

Güncel kredi faiz oranları | Merkez Bankası 16 ay aradan sonra geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti. 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası banka kredi faizlerinin düşüp düşmediği vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bankadan konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve araç kredisi çekmeyi düşünen ancak bu düşünesini erteleyen vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kredi faizleri düştü mü? Güncel banka kredi faizleri ne kadar oldu? gibi soruları sormaya başladı. Haberimizde bankaların kredi faiz oranlarını sizler için derlerdik...

Güncel kredi faiz oranları | Merkez Bankası 16 ay aradan sonra geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti. 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası banka kredi faizlerinin düşüp düşmediği vatandaşlar tarafından oldukça merak edildi. Bankadan konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve araç kredisi çekmeyi düşünen ancak bu düşünesini erteleyen vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kredi faizleri düştü mü? Güncel banka kredi faizleri ne kadar oldu? gibi soruları sormaya başladı. Haberimizde bankaların kredi faiz oranlarını sizler için derlerdik...

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası 21 Ekim'de yapacağı Para Politikası Kurrulu Toplantısı ile politika faizi konusundaki kararını açıklayacak. Vatandaşların da dört gözle beklediği karar banka kerdi faizlerine yansıyacak mı?

Bankalardan kredi çekerek ev almakisteyen, araba almak isteyen, evlenmek isteyen, iş yeri açmak isteyen ve yatırım yapmak isteyenler bu isteklerini banka kredi faizlerinin yükesek olması nedeniyle ertelemek zorunda kalıyor. Faizlerin ir miktar aşağı çekileceğini öngören vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesini bekliyor. Merkez Bankası Eylül ayında politik fazilerini yüzde 18'e düşürmesi keredi çekmek için bekleyenleri umutlandırdı. 21 Ekim 2021'de gerçekleşecek toplantıdan çıkacak sonuç merak edilirken vatadandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Güncel kredi faiz oranları

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamadan önceki bankaların konut kredisi faiz oranları ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını sizler için derledik.

Ekim 2021 itibari ile en düşük faizli konut kredisi faizi yüzde 1,37 oranında. 1,37 faiz oranına göre 10 yıl vade ile 300 bin TL kredi çeken bir vatandaş toplam 615.555,20 TL para ödemesi yapacak.

Konut kredisi (ev kredisi) faiz oranı ne kadar?

Akbank Konut Kredisi %1,37

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,48 - %1,80

İş Bankası Konut Kredisi %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,39

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,61 - %1,69

Anadolubank Konut Kredisi %1,85

Burgan Bank Konut Kredisi %2,00

DenizBank Konut Kredisi %1,68

Fibabanka Konut Kredisi %1,72 - %1,77

Halkbank Konut Kredisi %1,38

HSBC Konut Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %1,89

ING Konut Kredisi %1,52 - %1,58

İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Alternatif Bank 1.001 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %1,79

Anadolubank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,99

Fibabanka 3.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,59 - %1,66

Halkbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

HSBC 1.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey 1.000 - 50.000 TL2 - 36 Ay %2,05

Odeabank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %2,02

Şekerbank 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %2,25

VakıfBank 3.000 - 125.000 TL3 - 36 Ay %1,55

Ziraat Bankası 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,63

Enpara.com 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

FastPay 1.000 - 200.000 TL1 - 36 Ay% 1,74 - %1,79

DenizBank 1.000 - 65.000 TL1 - 36 Ay% 1,89

Yapı Kredi 1.000 - 500.000 TL1 - 36 Ay %1,75 - %2,21

N Kolay 2.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,59

ING 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,35 - %1,59

TEB - 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

CEPTETEB 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

İş Bankası 3.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,60

QNB Finansbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,34

Garanti BBVA 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,69 - %2,03

Akbank 1.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ay %1,64 - %2,08

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.[

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.