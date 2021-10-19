Güncel konut kredisi faiz oranı | Konut (ev) kredisi faizi düştü mü? Kredi faizleri ne zaman düşer?

Güncel konut kredisi faiz oranı | Döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte inşaat maliyet fiyatları da son yıllarda tavan yaptı ve konut fiyatları adeta uçtu. Vatandaşlar artan fiyatlar karısında ev almak için bankadan kredi çekmek zorunda kalıyor. Ancak banka faiz oranlarının yüksek olması vatandaşları endişelendiriyor. Merkez Bankası'nın uzun süre aradan sonra faizleri indirmesi ile ev sahibi olmak isteyenler konut (ev) kredisi faizi düştü mü? sorusunu sormaya başladı. Peki banka kredi faizleri ne zaman düşer?

Bir ev sahibi olmak için para biriktirenler artan konut fiyatları karşısında çaresiz klıyor. Biriktirdikleri paranın ancak konut için peşinat olarak kullanmak isteyenler bankadan kredi çekmek istiyor. Ancak banka kredi faiz oranlarının yüksek olması ev sahibi olmak isteyen binlere kişinin hayalinin ertelenmesine neden oluyor. Ardan döviz kurları ile inşaat maliyetlerinin yükselmesi ve konut fiyatlarının artması da vatandaşın ev sahibi olmasını engelliyor.

Bankadan kredi çekip konut sahibi olmak isteyenler Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile umutlandı. Konut kredi fazilerinin düşmesini bekleyenler Konut (ev) kredisi faizi düştü mü? Kredi faizleri ne zaman düşer? gibi sorulara yanıt armaya başladı.

Konut (ev) kredisi faizi düştü mü?

Merkez Bankası'nın 100 puan faiz indirimin ardından banka faiz oranlarında göz çarpar bir oranda değişim olmadı. İşte güncel 2021 Ekim konut (ev) kredisi faiz oranları;

Kredi Tutarı min-max Vade Süresi Faiz

Akbank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,37

Garanti BBVA Konut Kredisi 10.000 TL - 750.000 TL 1 - 15 Yıl %1,48 - %1,80

İş Bankası Konut Kredisi 5.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi 10.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,39

Alternatif Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 2.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,61 - %1,69

Anadolubank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,85

Burgan Bank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %2,00

DenizBank Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 15 Yıl %1,68

Fibabanka Konut Kredisi 10.000 TL - 1.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,72 - %1,77

Halkbank Konut Kredisi 500 TL - 2.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,38

HSBC Konut Kredisi 2.000 TL - 500.000 TL 1 - 10 Yıl %1,99

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi 10.000 TL - 750.000 TL 1 - 10 Yıl %1,89

ING Konut Kredisi 1.000 TL - 5.000.000 TL 1 - 10 Yıl %1,52 - %1,58

Kredi faizleri ne zaman düşer?

Kredi faizlerinin düşmesi için Merkez Bankası'nın faiz indirime devam etmesi gerekiyor. Ayrıca piyasadaki enflasyonun da dizginlenmesi gerekiyor.

Merkez Bankası faiz indirir mi?

AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor. Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Merkez Bankası faiz indirirse kredi faizleri düşer mi?

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalrı. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piasada dolaşan para mikatarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar. Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.