Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları | İhtiyaç kredisi faizi düştü mü?

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek istiyor ancak kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe politika faizi indirimi kararlarından sonra vatandaşlar İhtiyaç kredisi faizi düştü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı. 3 Kamu bankası konut kredi faizlerinde ciddi bir düşüşe gitmişti. Ancak ihtiyaç kredilerine yansıyan bir indirim henüz olmadı.

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek istiyor ancak kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe politika faizi indirimi kararlarından sonra vatandaşlar İhtiyaç kredisi faizi düştü mü? sorusuna yanıt aramaya başladı. 3 Kamu bankası konut kredi faizlerinde ciddi bir düşüşe gitmişti. Ancak ihtiyaç kredilerine yansıyan bir indirim henüz olmadı.

Piyasalar Merkez Bankası'nın Kasım ayında açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Kasım ayı PPK toplantısını 18 Kasım'da yapacak. Vatandaşlar muhtemel bir faiz indirimi kararının banka kredi faiz oranlarına ne şekilde yansıyacağını merak ediyor. Merkez Bankası'nın muhtemel faiz indirimi kararı sonrasında banka kredi faiz oranları da bir miktar düşebilir. Ancak faiz indiriminin büyüklüğü burada en önemli faktör. Küçük faiz indirimlerinin kredi faizlerine yasıması uzun sürebilir.

Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

DenizBank İhtiyaç Kredisi %1,94

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Ay %1,75 - %2,39

N Kolay İhtiyaç KredisiAy %1,59

ING İhtiyaç Kredisi %1,35 - %1,49

TEB - Türk Ekonomi Bankası %1,36

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi %1,36

İş Bankası İhtiyaç Kredisi %1,60

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi %1,36

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi %1,69 - %2,03

Akbank İhtiyaç Kredisi %1,64 - %2,08

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi %1,79

Anadolubank İhtiyaç Kredisi %1,99

Fibabanka İhtiyaç Kredisi %1,35 - %1,87

Halkbank İhtiyaç Kredisi %1,63

HSBC İhtiyaç Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisi %2,05

Odeabank İhtiyaç Kredisi %2,02

Şekerbank İhtiyaç Kredisi %2,25

VakıfBank İhtiyaç Kredisi %1,55

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi %1,63

Kredi nedir?

Kredi, bir kimseye belirli bir süre sonra geri almak kaydıyla satın alma gücü sağlanması veya bu gücün devredilmesi olarak tanımlanır. Bir çok kişi nakit ihtiyacını bankadan kredi çekerek karşılıyor. Çekilen kredi belli bir faiz oranında hesaplanıyor ve çekilen miktardan daha yüksek şekilde bankaya ödeniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.