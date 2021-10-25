Güncel faiz oranları | Konut (ev) kredisi faizi düştü mü? İhtiyaç kredisi faiz oranı düştü mü?

Güncel faiz oranları | Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indiriminin ardından vatandaşlar banka kredi faiz oranlarında indirim olup olmayacağını merak ediyordu. Bankadan kredi çekmek isteyen ancak faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini erteleyen binlerce kişi faizlerde indirim olmasını bekliyor. Peki konut (ev) kredisi faizi düştü mü? İhtiyaç kredisi faiz oranı düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? İşte güncel banka kredi faiz oranları...

Güncel faiz oranları | Merkez Bankası'ndan gelen peş peşe faiz indiriminin ardından vatandaşlar banka kredi faiz oranlarında indirim olup olmayacağını merak ediyordu. Bankadan kredi çekmek isteyen ancak faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini erteleyen binlerce kişi faizlerde indirim olmasını bekliyor. Peki konut (ev) kredisi faizi düştü mü? İhtiyaç kredisi faiz oranı düştü mü? Banka kredi faizleri düştü mü? İşte güncel banka kredi faiz oranları...

Merkez Bankası Eylül ayında 100 baz puan faiz indirimine giderek fazileri yüzde 19'dan yüzde 18'e çekmişti. Ardından Ekim ayında yapılan PPK toplantısında faizler 200 baz puan aşağı çekilmiş ve faizler yüzde 16'ya gerilemişti. Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indiriminden sonra kredi çekmek için bekleyen binlerce kişi banka kredi faizlerinin düşüp düşmediğini araştırıyor.

Konut (ev) kredisi faizi düştü mü?

Merkez Bankas'ının faiz indirimi banka krdi failerine yansıması bekleniyor. Ancak bunun kısa sürede olmayacağı belirtiliyor. Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını piyasaların benimsemesi gerektirğini belirtiyor. Ayrıca ülkedeki enflasyon ve eknomik durumun da faiz indirimlerini etkilediği beliriliyor. Dolayıysıyla Merkez Bankası'nın faiz indiriminin banka kredi faiz oranlarına kısa sürede yansıması beklenmiyor. Ancak daha fazla faiz indirimi gelirse kredi faiz oranları da buna paralel olarak düşecektir.

Reuters'ten faiz indirimi iddiası

Dün Reuters'da yer alan bir haberde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti. Haberde, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Güncel faiz oranları

Güncel banka kredi faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları (güncel)

Akbank %1,37

TEB %1,37

Türkiye İş Bankası

Garanti BBVA %1,44

ING Bank %1,52

Vakıfbank Vakıfbank %1,37

TEB %1,37

Akbank %1,37

Ziraat Bankası %1,37

Türkiye İş Bankası %1,38

Yapı Kredi %1,39

Garanti BBVA %1,44

QNB Finansbank %1,48

ING Bank %1,52

Fibabanka %1,64

Alternatif Bank %1,69

HSBC %1,74

ICBC Turkey %1,89

İhtiyaç kredisi faiz oranları

Anadolubank 1000 - 100.000 TL1 - 36 Ay % 1,99

Fibabanka 3.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,59 - %1,66

Halkbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

HSBC 1.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey 1.000 - 50.000 TL2 - 36 Ay %2,05

Odeabank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %2,02

Şekerbank 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %2,25

VakıfBank 3.000 - 125.000 TL3 - 36 Ay %1,55

Ziraat Bankası 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,63

Enpara.com 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

FastPay 1.000 - 200.000 TL1 - 36 Ay %1,74 - %1,79

DenizBank 1.000 - 65.000 TL1 - 36 Ay %1,89

Yapı Kredi 1.000 - 500.000 TL1 - 36 Ay %1,75 - %2,39

N Kolay 2.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,59

ING 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,35 - %1,59

TEB - Türk Ekonomi Bankası 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,36

CEPTETEB 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,36

İş Bankası 3.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,60

QNB Finansbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,39

Garanti BBVA 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,69 - %2,03

Akbank 1.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ay %1,64 - %2,08

Faiz nedir?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.