Güncel banka kredi faiz oranları | Konut kredisi-ihtiyaç kredisi-taşıt kredisi faizi düştü mü?

Güncel banka kredi faiz oranları | Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi kararı geldi. Merkez Bankası beklentilerin de üstünde 200 baz puan faiz indirimine gitti. Merkez Bankası'nın kararı sonrası vatandaşlar da banka kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Yüz binlerce kişi banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Peki Konut kredisi-ihtiyaç kredisi-taşıt kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faiz oranları ne zaman düşecek?

Güncel banka kredi faiz oranları | Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi kararı geldi. Merkez Bankası beklentilerin de üstünde 200 baz puan faiz indirimine gitti. Merkez Bankası'nın kararı sonrası vatandaşlar da banka kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Yüz binlerce kişi banka kredi faiz oranlarının düşmesini bekliyor. Peki Konut kredisi-ihtiyaç kredisi-taşıt kredisi faizi düştü mü? Banka kredi faiz oranları ne zaman düşecek?

Merkez Bankkası 21 Ekim'de yapılan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizini 200 baz puan düşürdü. Buna göre faizler yüzde 18'den yüzde 16'ya çekildi. Piyasalar böylesi bir faiz indirimini beklemiyordu. Sürpriz olarak karşılanan faiz indirimi sonrası doların yukarı yönlü hareketi hız kazandı. Vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir önemli konu da banka kredi fazi oranlarında değişiklik yaşaıp yaşanmadığı.

Konut kredisi-ihtiyaç kredisi-taşıt kredisi faizi düştü mü?

Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimi sonrası vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmediğini araştırmaya başladı. Ülkemizde binlerce kişi ev, araba almak için, iş yeri açmak için, yatırım yapmak için bankadan kredi çekmek istiyor. Ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini faizler makul seviyeye çekilene kadar erteliyor. Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 16'ya çekmesinin ardından banka kredi faiz oranlarında da düşüş bekleyen vatandaşlar bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Zira MB'nin faiz indirimi kararnın mevcut kredi faizlerine yansıması için piyasanın faiz kararını benimsemesi gerekiyor. Önümüzdeki aylarda Mermez Bankası'nın faiz indirimi devam ederse kredi fazilerine de bir miktar indirim yansıyabilir.

Güncel banka kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi

Anadolubank 1000 - 100.000 TL1 - 36 Ay % 1,99



Fibabanka 3.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,59 - %1,66



Halkbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63



HSBC 1.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,99



ICBC Bank Turkey 1.000 - 50.000 TL2 - 36 Ay %2,05



Odeabank 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %2,02



Şekerbank 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %2,25



VakıfBank 3.000 - 125.000 TL3 - 36 Ay %1,55



Ziraat Bankası 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,63



Enpara.com 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63



FastPay 1.000 - 200.000 TL1 - 36 Ay %1,74 - %1,79



DenizBank 1.000 - 65.000 TL1 - 36 Ay %1,89



Yapı Kredi 1.000 - 500.000 TL1 - 36 Ay %1,75 - %2,39



N Kolay 2.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,59



ING 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,35 - %1,59



TEB - Türk Ekonomi Bankası 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,36



CEPTETEB 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,36



İş Bankası 3.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,60



QNB Finansbank 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,39



Garanti BBVA 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,69 - %2,03



Akbank 1.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ay %1,64 - %2,08

Konut kredisi

Akbank %1,37

TEB %1,37

Türkiye İş Bankası

Garanti BBVA %1,44

ING Bank %1,52

Vakıfbank Vakıfbank %1,37

TEB %1,37

Akbank %1,37

Ziraat Bankası %1,37

Türkiye İş Bankası %1,38

Yapı Kredi %1,39

Garanti BBVA %1,44

QNB Finansbank %1,48

ING Bank %1,52

Fibabanka %1,64

Alternatif Bank %1,69

HSBC %1,74

ICBC Turkey %1,89

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.