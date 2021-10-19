Güncel banka faiz oranları | Ekim ayı konut kredisi-ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Döviz kurlarında yaşanan yükselişle birlikte artan inşaat maliyetleri ev fiyatlarını adeta uçurdu. Ev almak isteyenler birikimlerini peşinat olarak gösterip kalan kısmı da kredi çekmek istiyor. Ancak son aylarda banka konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması vatandaşların ev sahibi olmasını engelliyor. Merkez Bankası'nın uzun süre aradan sonra faizleri indirmesi vatandaşı umutlandırdı. MB'nin 21 Ekim'de yapacağı kritik faiz toplantısı öncesi vatandaşlar ekim ayı konut kredisi-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? diye merak ediyor. İşte güncel banka kredi faiz oranları...

Güncel banka faiz oranları | Ekim ayı konut kredisi-ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Döviz kurlarında yaşanan yükselişle birlikte artan inşaat maliyetleri ev fiyatlarını adeta uçurdu. Ev almak isteyenler birikimlerini peşinat olarak gösterip kalan kısmı da kredi çekmek istiyor. Ancak son aylarda banka konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması vatandaşların ev sahibi olmasını engelliyor. Merkez Bankası'nın uzun süre aradan sonra faizleri indirmesi vatandaşı umutlandırdı. MB'nin 21 Ekim'de yapacağı kritik faiz toplantısı öncesi vatandaşlar ekim ayı konut kredisi-ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? diye merak ediyor. İşte güncel banka kredi faiz oranları...

Merkez Bankası uzun süre aradan sonra Eylül ayında yaptığı toplantıda faizleri 100 baz puan aşağı çekmişti. Böylece faizler yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine geriledi. Piyasayı yakından ilgilendiren kararın ardından vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının da düşüp düşmeyeceğini merak ediyordu. Aradan 1 ay geçmesine rağmen MB'nin faiz kararı banka kredi faiz oranlarına henüz yansımamış görünüyor. 21 Ekim'de Merkez Bankası bir kritik toplantı daha yapacak. Bu toplantı ile faizlerin inip inmeyeceği belli olacak.

Güncel banka faiz oranları

Merkez Bankası'nın 21 Ekim'de vereceği kritik faiz kararı öncesi bankaların güncek faiz oranları şöyle;

Konut kredisi faiz oranları

Akbank Konut Kredisi %1,37

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,48 - %1,80

İş Bankası Konut Kredisi %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,39

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,61 - %1,69

Anadolubank Konut Kredisi %1,85

Burgan Bank Konut Kredisi %2,00

DenizBank Konut Kredisi %1,68

Fibabanka Konut Kredisi %1,72 - %1,77

Halkbank Konut Kredisi %1,38

HSBC Konut Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %1,89

ING Konut Kredisi %1,52 - %1,58

İhtiyaç kredisi faiz oranları

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi 1.001 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,79

Anadolubank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,99

Fibabanka İhtiyaç Kredisi 3.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,59 - %1,66

Halkbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

HSBC İhtiyaç Kredisi 1.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,99

ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL2 - 36 Ay %2,05

Odeabank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %2,02

Şekerbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %2,25

VakıfBank İhtiyaç Kredisi 3.000 - 125.000 TL3 - 36 Ay %1,55

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,63

Enpara.com İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,63

FastPay İhtiyaç Kredisi 1.000 - 200.000 TL1 - 36 Ay% 1,74 - %1,79

DenizBank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 65.000 TL1 - 36 Ay% 1,89

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL1 - 36 Ay %1,75 - %2,21

N Kolay İhtiyaç Kredisi 2.000 - 40.000 TL3 - 36 Ay %1,59

ING İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,35 - %1,59

TEB - İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL3 - 36 Ay %1,45

İş Bankası İhtiyaç Kredisi 3.000 - 100.000 TL1 - 36 Ay %1,60

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL1 - 36 Ay %1,34

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL3 - 36 Ay %1,69 - %2,03

Akbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 1.000.000 TL1 - 36 Ay %1,64 - %2,08

Para Politikası Kurulu Kararları nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır.

Üyeler

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Mustafa Duman

Taha Çakmak

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Prof. Dr. Yusuf Tuna

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.