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TIMETURK / EKONOMİ / 'Gümüş, altını sollayacak'

'Gümüş, altını sollayacak'

ANZ Bank, 2022’de gümüşün altından daha iyi performans göstereceği tahmininde bulundu.

4 Saat Önce
2021-12-17 08:27:01
'Gümüş, altını sollayacak'

ABD'nin gelecek en az üç faiz artışına kapı aralaması gümüş piyasalarını alabora etti.

Bazı bankalar fiyatların bulunduğu seviyeleri alım fırsatı olarak görürken, bazıları düşüşün devam edeceği uyarısı yapıyor. ANZ Bank, elektronik ve güneş enerjisi sektörlerinin gelecek yıl boyunca gümüşü destekleyeceğini belirtti.

Bankanın raporunda, gümüş fiyatlarının 20.80 civarında taban oluşturacağını ve sonrasında endüstriyel talebin desteğiyle yükseleceğini öngördü. “Elektronik ve güneş enerjisi sektörleri tarafından desteklenen imalat talebinin yıllık bazda yüzde 3 artarak 572 milyon onsa çıkmasını bekliyoruz. Metal Focus'a göre otomotiv endüstrisinin de gümüş talebi artıyor ve 2025 yılına kadar 61 milyon onstan 88 milyon onsa yükseleceği tahmin ediliyor” diyen ANZ, 2022'de gümüşün altından daha iyi performans göstereceği tahmininde bulundu.

Diğer yandan Amerikan bankacılık grubu JP Morgan, 2022'de gümüş için düşüş beklentisi içinde. Banka, 2022'de ons gümüş için ortalama 20.48 dolar fiyat öngördü. ABD bankası son analizde, “Uzun vadeli ABD nominal getirilerinin yükselmesi gümüş üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek” diyerek, Fed'in şahin yorumlarının hedge fonları gümüşten uzaklaştırdığını belirtti.

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Kaynak: gercekgundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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