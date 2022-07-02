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TIMETURK / EKONOMİ / Gümrük müşavirliği asgari ücretleri yeniden belirlendi

Gümrük müşavirliği asgari ücretleri yeniden belirlendi

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesinde değişikliğe gidildi.

4 Saat Önce
2022-07-02 08:39:23
Gümrük müşavirliği asgari ücretleri yeniden belirlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 120 lira ile 2 bin 290 lira arasında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi de 190 lira ile 62 bin lira arasında uygulanacak.

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