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Güldal: Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurumun piyasa girmesiyle 69 lira civarında olan 5 litrelik ayçiçeği yağı fiyatlarında gerileme gözlemlediklerini bildirdi.

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01.05.2021 11:25:28
Güldal: Ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı

Güldal, ayçiçeğinde arz açığı yaşandığını, bunun da ayçiçeği yağı ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi.

Salgın şartlarından dolayı dünya fiyatlarının artmasının da iç piyasadaki ayçiçeği yağı fiyatlarına yansıdığına, dış piyasa ve döviz kurunun da etkileriyle fiyatların beklenmedik ölçüde yükseldiğine işaret eden Güldal, piyasa regülasyonu amacıyla TMO'ya ayçiçeği yağı tedarik yetkisi verildiğini dile getirdi.

Güldal, bu kapsamda dış alım yöntemiyle getirilen ham yağı rafine olarak tüketicilere sunmaya başladıklarını ve toplamda 6 bin ton ayçiçeği yağı tedarik ettiklerini bildirdi. Güldal, şöyle devam etti:

"5 litrelik ambalajlarla 59 liraya piyasadaki en uygun fiyatlı ayçiçeği yağını satışa sunduk. 3 haftalık süre boyunca 2 bin tonun üzerinde rafine yağı piyasaya arz ettik. Tüketicilerimiz satış noktalarımızda ayçiçeği yağına büyük rağbet gösteriyor. Halihazırda TMO'nun perakende satış noktalarında ve PTTAVM üzerinden satışlarımız devam ediyor. Bütün tüketicilere ürünün ulaşabilmesi için PTTAVM üzerinden de satışa başladık."

"Üretimin artacağını öngörüyoruz"

Marketlerden de TMO'nun ayçiçeği yağına talep olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini söyleyen Güldal, tavsiye edilen satış fiyatlarının esas alınması kaydıyla bu talepleri de göz önünde bulundurduklarını ve ürünlerin kısa sürede bazı marketlerde yer alacağını kaydetti.

Güldal, talebe göre toplu tüketim yerlerine de ayçiçeği yağı tahsisinin söz konusu olacağı bilgisini vererek, "TMO'nun piyasa girmesiyle 69 lira civarında olan 5 litrelik ayçiçeği yağı fiyatlarında gerileme olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Güldal, dünyada ve Türkiye'de bu yıl ayçiçeği ekilişlerinin daha fazla olmasını ve üretimin artmasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan