'Güçlü gelişmeler borsada da karşılığını buluyor'

'Erkeklerde işsizlik 9’a indi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 470 baz puan azalarak 22.4’e indi. Bu rakamlar, Türkiye’deki aylık istihdam artışı rekoru olarak kayda geçebilir...'

Bu yılın başından beri aylık yayınlanan işgücü istatistiklerinde dün Haziran ayı verileri açıklandı. İşsiz sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 250 baz puanlık azalış ile %10.6 seviyesine indi.

Alnus Yatırım'ın analizinde işgücü istatistiklerine yer verilirken şunlara dikkat çekildi: "Erkeklerde ise işsizlik oranı % 9.0'a indi. En geniş tanımlı işsizlik oranı olarak kabul edilen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı da haziranda önceki aya göre 470 baz puan azalarak %22.4'e indi. Bu rakamlar, Türkiye'deki aylık istihdam artışı rekoru olarak kayda geçebilir."

"BIST100 Endeksi, yükseliş trendine devam ediyor"

Değerlendirme şöyle devam etti: "MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da dünkü açıklamasında 'Sanayicimiz işsizlikten ziyade, vasıfsız insan bile bulamadıklarında bize şikayet ediyorlar' dedi. ABD'de Haziran ayında işsizlik oranı % 5.8'den 5.9'a çıkarken Euro Bölgesinde aynı ay %8.0'den % 7.7'ye inmiştir.

Türkiye'deki bu güçlü gelişme, borsada da karşılığını buluyor. 27 Temmuz'dan beri geçen 11 işgününde 10 gün yükselen BIST100 Endeksi, yükseliş trendine devam ediyor. Dün EREGL endeksi aşağı çekerken BIM ve SISE yukarı çeken hisseler oldu. Açıklanan Temmuz ayı yabancı işlem verilerine göre de BIST100'de ağırlığı % 33 olan 10 hissede net alım yaparken ağırlığı % 21 olan 10 hissede net satım yapmışlar. Dolayısıyla tümde 3 milyon dolarlık satım yapmış görünseler de endeksi yukarı çekecek şekilde bir dağılım görülmektedir"

"Dow jones ve S&P500 yeni zirve rekoru kırdı"



Değerlendirmede şu yoruma yer verildi:

"ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı paketi Senato'da onaylanıp Temsilciler Meclisine gönderildi. Dow jones ve S&P500 yeni zirve rekoru kırdı. Bugün 9.00'da açıklanan veriye göre Almanya'da Temmuz'da TÜFE % 0.9 ile beklentilere paralel geldi. Yıllıkta % 3.8 oldu. 15:30'da ABD'de açıklanacak Temmuz TÜFE'sinin ise % 0.5 gelmesi bekleniyor. Geçen yıl % 0.6 açıklandığından yıllık TÜFE'nin de % 5.4'den % 5.3'e gerilemesi bekleniyor. FED için pek ehemmiyeti olmasa da farklı bir durum oluşması halinde piyasalar biraz tepki verebilir.

TCMB toplantısı gündemde yerini koruyor

Yurtiçinde yarınki TCMB toplantısı gündemdeki önemini koruyor. Beklenti bir değişiklik yapılmayacağı yönünde. Bu akşam, Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına çıkacaktır.BIST100 Endeksinde 1425 sonrasında aşağı gidişte iki kez 1341 test edildi ve tepki geldi. 11 günlük yükseliş trendi ile 1438'e kadar yükselip kayıpları telafi etti. Para girişi, endeksin nereye gideceğini belirleyecektir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.