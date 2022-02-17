DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Korkutan gelişme! Ukrayna'nın doğusunda bombardıman sesleri
Simge - Kısaca | Simge Sağın - Kısaca şarkı sözleri | Simge Kısaca şarkısı söz müzik kime ait?
YDS artık 81 ilde uygulanacak! Başvuru tarihi açıklandı mı?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararı altın ve dolar etkisi | MB faizi değiştirmezse altın ve dolar ne olur?
ÖSYM duyurdu! 2022 EKPSS sonuçları açıklandı
Dev kripto para şirketlerine 18 milyonluk para cezası
Ünlü profesör de dolandırıcıların tuzağına düştü
CHP’li vekil Erdoğdu: HDP için daha fazla fedakarlığa katlanmamız lazım
Aziz Sancar Türkiye ile ilgili müjdeyi verdi
Altın neden yükseliyor 2022 | Gram altın yükselmeye devam edecek mi? Altın artmaya devam edecek mi?
Uğur Şahin’in yeni üreteceği aşı ertelendi
Gübre fiyatları ne kadar düştü? ETİ gübre fiyatlarını düşürdü! Hangi gübre ne kadar?
Erdoğan: Faiz tartışması gündemden düştü
Avrupa'nın en genç ülkesi bağımsız Kosova 14 yaşında

TIMETURK / EKONOMİ / Gübre fiyatları ne kadar düştü? ETİ gübre fiyatlarını düşürdü! Hangi gübre ne kadar?

Gübre fiyatları ne kadar düştü? ETİ gübre fiyatlarını düşürdü! Hangi gübre ne kadar?

Gübre fiyatları ne kadar düştü? Eti Gübre, yaptığı açıklama ile DAP gübresinde ve Amonyum Sulfat’ta indirim uyguladığını bildirdi. Hangi gübre ne kadar? İşte merak edilen gübre fiyatlarındaki son durum!

2 Saat Önce
2022-02-17 12:45:23
Gübre fiyatları ne kadar düştü? ETİ gübre fiyatlarını düşürdü! Hangi gübre ne kadar?

Gübrede ne kadar indirim oldu? Eti Gübre, yaptığı açıklama ile DAP gübresinde ve Amonyum Sulfat'ta indirim uyguladığını bildirdi. Hangi gübre ne kadar? İşte merak edilen gübre fiyatlarındaki son durum!

Gübre fiyatları ne kadar düştü?

Eti Gübre, yaptığı açıklamada DAP gübresinde ve Amonyum Sülfat'ta indirim uyguladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Eti Gübre'nin çiftçileri desteklemek amacıyla 16.02.2022 tarihi itibariyle İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine özel DAP Gübresi ve Amonyum Sülfat''ta indirim yaptığı belirtildi.

Yapılan indirim sonucu yeni fiyatların ithal ürün maliyetlerine göre yaklaşık yüzde 20 daha uygun oldu.

Hangi gübre ne kadar?

DAP Gübresi peşin fiyatı: 10250 TL/Ton

Amonyum Sülfat FOT Samsun Teslim Peşin Fiyatı: 5400 TL/Ton .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş