Gübre fiyatları ne kadar düştü? ETİ gübre fiyatlarını düşürdü! Hangi gübre ne kadar?

Gübre fiyatları ne kadar düştü? Eti Gübre, yaptığı açıklama ile DAP gübresinde ve Amonyum Sulfat’ta indirim uyguladığını bildirdi. Hangi gübre ne kadar? İşte merak edilen gübre fiyatlarındaki son durum!

Gübrede ne kadar indirim oldu? Eti Gübre, yaptığı açıklama ile DAP gübresinde ve Amonyum Sulfat'ta indirim uyguladığını bildirdi. Hangi gübre ne kadar? İşte merak edilen gübre fiyatlarındaki son durum!

Gübre fiyatları ne kadar düştü?

Eti Gübre, yaptığı açıklamada DAP gübresinde ve Amonyum Sülfat'ta indirim uyguladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Eti Gübre'nin çiftçileri desteklemek amacıyla 16.02.2022 tarihi itibariyle İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine özel DAP Gübresi ve Amonyum Sülfat''ta indirim yaptığı belirtildi.

Yapılan indirim sonucu yeni fiyatların ithal ürün maliyetlerine göre yaklaşık yüzde 20 daha uygun oldu.

Hangi gübre ne kadar?

DAP Gübresi peşin fiyatı: 10250 TL/Ton

Amonyum Sülfat FOT Samsun Teslim Peşin Fiyatı: 5400 TL/Ton .