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TIMETURK / EKONOMİ / Gübre fiyatları iki kattan fazla arttı

Gübre fiyatları iki kattan fazla arttı

Ticaret Bakanlığı fiyat artışları nedeniyle bazı kimyasal gübrelerin ihracatını yakından takip etme kararı alırken, gübre üreticileri fiyatta düşüş için ithal ham maddelerin sübvanse edilmesini istedi.

2 Gün Önce
2021-10-12 22:27:06
Gübre fiyatları iki kattan fazla arttı

Bakanlık, aldığı karar doğrultusunda bitkisel üretimin olumsuz etkilenmemesi ve yurt içi talebin karşılanması için bazı kimyasal gübrelerin ihracatını yakından takip edecek.

Bu kapsamda, gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi için bazı kimyasal gübreler için kayıt uygulaması getirildi. Uygulama doğrultusunda, gübre ihracatına ilişkin gümrük beyannameleri ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ön onayının alınmasının ardından kayda alınacak.

Bakanlık, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümleme yetkisine sahip olacak.

"Yurt dışındaki fiyat artışları sektörü etkiledi"

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarının, gübre fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Türkiye'nin gübre konusunda dışa bağımlı olduğunu belirten Güneş, ham maddelerinin yüzde 90'ının ithal edildiğini, dolayısıyla yurt dışındaki fiyat artışlarından sektörünün de etkilendiğini söyledi. Güneş, dünya amonyak üretimindeki sıkıntıların gübre fiyatlarına yansıdığını belirterek, "Yaz aylarında ton başına 440 dolar olan üre fiyatı, 830 dolara çıktı." dedi.

Gübre fiyatlarındaki artışın önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında ihracatın kayda bağlandığını bildiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bu alınan kararın tabii ki faydası olacaktır ancak dünyadaki fiyat artışları nedeniyle yeterli etkiyi göstereceğini düşünmüyorum. İç pazarda da fiyatları düşürmek için çalışmalar yapılıyor. Biz de dernek olarak bunlara destek veriyoruz. Bu konuda suçlu aramaktan ziyade nasıl çözüm bulunacağıyla ilgili çalışmalar yapılmalı. Gübre sektörü için finansal maliyetler azaltılabilir. Yurt dışından gelecek ham maddeler desteklenebilir. Bu ham maddelerin daha ucuz getirilmesi sübvanse edilebilir. Bunları bakanlıklarla görüşüyoruz. Bir dizi önlemlerin alınmasına devam edilecek. Çiftçimizin mağdur olmaması için el birliğiyle çalışmalar yapıyoruz."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da gübrede son dönemlerde yaşanan fiyat artışlarına karşı acil önlem alınmasını istemişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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