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TIMETURK / EKONOMİ / GSS prim borcu olanlar dikkat! Yarın son gün

GSS prim borcu olanlar dikkat! Yarın son gün

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılandırılan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının 31 Aralık (yarın) 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.

55 Dakika Önce
2021-12-30 08:21:19
GSS prim borcu olanlar dikkat! Yarın son gün

Yapılandırma Kanunu kapsamında GSS prim borçları 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılandırılmıştı.

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin (60/1/g) kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının 31 Aralık (yarın) 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Vatandaşların başvurusuna gerek kalmadan otomatik yapılandırılan GSS prim borçlarının 31 Aralık (yarın) 2021'e kadar ödemesi gerekiyor.

Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilen 2021 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olan genel sağlık sigortası asıl prim borçları, başvuru şartı aranmaksızın 31 Aralık 2021 (dâhil) tarihine kadar, SGK ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilecek.

Kanun, Nisan 2021 ve öncesine ait GSS prim borçlarını kapsıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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