GSS borç yapılandırma son gün ne zaman? Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nasıl silinir? Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan yüz binlerce vatandaş yapılandırma kapsamında borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. GSS prim borcu olan ve yapılandırma başvurusu henüz yapmamış olanlar da GSS prim borcu son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Gelir testi yaptırarak prim borçlarının silinmesi de mümkün. Ancak gelir testi için süre daralıyor...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan yüz binlerce vatandaş yapılandırma kapsamında borçlarının büyük bir kısmından kurtuldu. Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan ve yapılandırma başvurusu henüz yapmamış olanlar da GSS prim borcu son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Gelir testi yaptırarak prim borçlarının silinmesi de mümkün. Ancak gelir testi için süre daralıyor...

Borç yapılandırma kapsamında devlete borcu olan milyonlarca vatandaş borçlarının ağır yükünden kurtuldu ve kalan borçlarını geniş taksit imkanı ile kolay ödeme şansı yakaladı. Genel Sağlık Sigortası prim borçları da borç yapılandırma kapsamında silinebiliyor. Peki GSS borç yapılandırma son gün ne zaman? Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nasıl silinir?

GSS borç yapılandırma son gün ne zaman?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar yapılandırma yaparak borçlarının büyük kısmından kurtulabilirler. Eğer borcunuz varsa başvuru şartı olmadan borcunuzun ana parasını öderseniz faiz ve gecikme cezaları otamatik olarak siliniyor. GSS yapılandırma için son gün 31 Aralık.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu nasıl silinir?

Genel Sağlık Sigortası prim borcu çıkanlar eğer belli bir ekonomik gücün altında ise bu borçları Gelir Testi ile siliniyor. Gelir testine giren vatandaşların GSS borcu otomatik olarak siliniyor. Daha önce gelir testi yaptırmayanlar için tanınan süre 30 Kasım'da doluyor. Hane içinde kişi başına gelirin bin 192 TL'nin altında çıkması halinde prim ödeme yükümlülüğü ortadan kalkıyor.

GSS nedir?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir.

Reformdan önce sosyal güvenlik kuruluşları farklı olduğu gibi sigortalılar sadece mensup oldukları sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Herkesin sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişme imkânı yoktu.

Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır.

Kanundan önce ülkemizde bazı kesimler sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden sosyal güvenceden yoksun bulunmakta idi. Öte yandan, çeşitli sosyal güvenlik kuruluşlarınca üyelerine çeşitli miktar ve nitelikte sağlık sigortası yardımları yapılmakta ve bu yardımlar arasında norm birliği bulunmamakta idi. Yasa ile norm ve standart birliği sağlanmıştır.

Ülkemizde dağınık yapıda olan ve yararlanma koşulları birbirinden oldukça farklı ve erişimi bütün nüfusa yaygınlaşmamış bulunan sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar uzun yıllar tartışılmış, çözümü için de değişik tarihlerde yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bütün bu gayretlere rağmen tüm nüfus sağlık güvencesi yönünden kapsam ve koruma altına alınamamıştır. Reform ile tüm nüfus kapsam altına alınmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.