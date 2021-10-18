DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Piyasalarda tedirginlik sürüyor
Yusuf Kaplan: “Nerede görülmüş böyle bir “millî” eğitim sistemi?”
Telefonlarda satışlar düştü, kiralama başladı
İtalya'da sol ittifak kazandı
Anadolu Isuzu zarardan kâra geçti
Bakanlıktan taksicilere '12 kural' hatırlatması
850 bin kişilik camiden 4 kişilik camiye
MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli
3 şirket gelecek yıl aşı pazarına hakim olacak
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun
İngiliz siyasetçileri ölüm tehdidi korkusu sardı
Resmi tatilde EFT ve Havale aynı gün hesaba geçer mi? Hafta sonu EFT yapılır mı?
Hindistan: Bangladeş'i işgal etmeliyiz
Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

TIMETURK / EKONOMİ / Gramaj oyunları TSK Başkanını da bezdirdi

Gramaj oyunları TSK Başkanını da bezdirdi

Marketlerde satılan ürünlerde fiyat ve gramaja dayalı değişim vatandaşı canından bezdirdi. Konuyla ilgili birçok şikayete rağmen bildiklerini okuyan üreticiler ve market zincirleri önümüzdeki günlerde gündeme gelecek düzenlemelerle daha etkin denetlenecek.

3 Saat Önce
2021-10-18 17:57:38
Gramaj oyunları TSK Başkanını da bezdirdi

Dünyanın her yerinde, hangi bölgeye market açılacağı konusunda belirli düzenlemelerin olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların ayakta kalabileceği bir sistem üzerinde çalışmalar yapıldığını kaydetti. Tüketicilerin şikayetleri arasında gramaja dayalı fiyatlandırma oyununun öne çıktığını dile getiren Palandöken, "Eskiden marketlere ürün paketleri yarım kilo , 1 kilo , 2 kilo olarak satılırdı, şimdi bakıyorsun 485 gram, 368 gram... Bu gramaj oyunları hem üreticileri hem tüketicileri mağdur eder hale geldi. Üreticilere 'benim istediğim gramajda', hatta 'benim markamla' üret deniyor. Marka, onlarca yıl üzerinde çalışarak halk nezdinde bir konuma ulaşır. Sen de gidip o markanın fasonunu yaptırıp aynı ürün diyorsun, kendi markanı bastırıyorsun. Peki o ürünün markalaşma yolunda geçtiği yollardan geçtin mi.. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Private Label-Özel markalı ürünlerde sadece ürünün ne olduğu ve üreticisi yazılır" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş