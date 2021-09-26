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TIMETURK / EKONOMİ / Gramaj hilesi ve gizli zam uyarısı!

Gramaj hilesi ve gizli zam uyarısı!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı bir açıklama yayımlayarak 'gıdada gramaj hilesi' uyarısı yaptı.

42 Dakika Önce
2021-09-26 20:05:55
Gramaj hilesi ve gizli zam uyarısı!

Palandöken, "Birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ürünlerindeki gramaj hilesi konusunda vatandaşları uyararak, "Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı." ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, bazı ürünlerde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı uyarılarda bulundu.

Palandöken, vatandaşların gramaj hilesi konusunda denetimlerini kendilerinin yapmasını, bu konuda Ticaret Bakanlığına şikayet başvurularını geciktirmemelerini istedi.

Tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğuna işaret eden Palandöken, bu konuda Bakanlık ve denetim ekiplerinin çalışmalarını hızlandırdığını ve cezaları artırdığını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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