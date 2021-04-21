Gram altında rekor yükseliş

Gram altın 466 TL'ye yükselerek 2021 yılının zirvesini gördü.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan geçen haftaki faiz kararı sonrası 8.1 civarında seyrini sürdürdü.

Dolar/TL 8.12, euro/TL 9.79, gram altın 466 TL seviyesinde bulunuyor. 466 TL'lik seviye, gram altında 2021 yılının en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre, küresel altın fiyatları, ABD hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ekonomik toparlanmaya dair yarattığı endişelerle şubat ayı sonrasındaki en yüksek seviyelerde bulunuyor.

KÜRESEL EKONOMİDE ARTAN VAKA ETKİSİ

Küresel piyasalar ise salgın endişeleriyle son günlerdeki iyimser seyrini bugün kaybetmiş görünüyor. TL'deki riskleri sınırlayan dolardaki küresel değer kaybı ise sürüyor.

Asya borsaları ve ABD borsaları vadeli işlemleri bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişelere yol açmasıyla geriledi.

DOLAR ENDEKSİ NİSANDA GERİLEDİ

Dolar endeksi, ABD Hazine tahvil getirilerinin baskılanmasıyla gerileyerek yedi haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Dolar endeksi 3 Mart'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 90.856'ya kadar geriledikten sonra Asya piyasalarında 91.196 seviyesinden işlem gördü. Endeks bu ay yüzde 2.2 düşüş kaydetti.

YABANCI BANKALARDAN KURDA ARTIŞ BEKLEYİŞİ

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi, önümüzdeki dönemde indirim beklentilerinin sürmesine rağmen yüzde 19 seviyesindeki politika faizi TL'yi destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Birçok yabancı bankanın dolar/TL beklentisi yıl sonuna doğru değer kayıplarının belirginleşeceği senaryo içeriyor. Beklentiler arasında dolar/TL için 9 hatta 10 seviyesine değer kaybı bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.