Gram altın zirveye yaklaşıyor

Ons altının fiyatı 1800 dolara çıkarak son bir ayın zirvesini görürken onstaki hareketlenmenin yanında dolar/TL kurunun 9,18 ile rekor kırmasıyla gram altın bugün 531 TL’nin üstüne çıkarak Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın fiyatları, TL'deki değer kaybına ve uluslararası piyasalarda fiyatların yükselmesine paralel olarak artmaya devam ediyor.

Ons altının fiyatı 1800 dolara çıkarak son bir ayın zirvesini görürken onstaki hareketlenmenin yanında dolar/TL kurunun 9,18 ile rekor kırmasıyla gram altın bugün 531 TL'nin üstüne çıkarak Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

1800 DOLARIN ÜZERİNDE

Borsa Gündem'in haberine göre; bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarının varlık alımı azaltmasına ilişkin takviminin belli olmaya başlaması ve ABD enflasyon verisinin beklentinin üstünde gelmesine paralel olarak ons altının fiyatı son bir ayın zirvesini gördü.

Uluslararası piyasalarda spot altın 15 Eylül'den bu yana ilk kez 1800 dolar/ons seviyesinin üzerine çıktı.

Fed'in bir sonraki toplantısında varlık alımlarını azaltmaya başlayıp başlamayacağı kararı, altının geleceği açısından da kritik önem taşıyor.

TARİHİ ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

İç piyasada ise gram altın, Kasım 2020'de hem kurdaki hareketlilik hem de onsun yüksek seviyelerde işlem görmesiyle 540 TL'ye çıkarak tarihi zirveyi görmüştü. Bu yıl ise en yüksek seviye 1 Haziran gecesinde 530 TL ile görülmüş, ardından gram altının fiyatı Ağustos'ta 474 TL'ye gerilemişti.

Altın bugün gördüğü seviye ile 530 TL ile tarihi zirveye doğru yolculuğu sürdürüyor. Bunun yanında Cumhuriyet altını 3 bin 575 TL'den çeyrek altın ise 877 TL'den satılıyor.

Saat 16:30 itibariyle güncel altın fiyatları şöyle:

İslam Memiş'ten altın alacaklara uyarı

Kurun da etkisiyle tekrar 500 liranın üzerine demir atan gram altında ise yükselişin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Peki bu konuda uzmanlar ne diyor?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın 21 Kasım'daki faiz kararına bağlı kurdaki hareketin altın fiyatlarında etkili olacağına işaret etti.

Medya Tava'nın haberine göre; Memiş şunları söyledi: "Ben gram altının 500 liranın altına ineceğini sanmıyorum. Yıl sonunda tekrar gram altının rekor seviyesi olan 540 liraya çıkmasını bekliyoruz hatta üzeri de olabilir. Her ne kadar ons altının fiyatı düşse de biz daha önce de gramın dolara bağlı olarak arttığını gördük. Bence altın bozdurmak isteyen acele etmesin. 500 lira artık bir alım fırsatı olarak görülmeli."

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sürerken, altının yükseliş sebebi de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz ay, son dönemlerin en düşük seviyelerinde seyrederken, Ekim ayı itibarıyla hareketlenmeye başladı. Son günlerde yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliğinin ardından yükselişini hızlandırdı. Yükseliş sebebi merak edilen altın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani TCMB'nın faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle de önemli bir artış yaşadı.Hafta başında dolarda ve altında yaşanmış olan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de oldukça etkili oldu. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla dolar kuru da son olarak 9,18 seviyesine gelerek rekor tazeledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.