Gram altın ve dolar kuru için kritik uyarı

ALTININ GİDİŞATINI PEK HAYIRLI GÖRMÜYORUM
Görüldüğü gibi bu hafta dolar uçmadı, kaçmadı zıplamadı keza altında öyle. O yüzden heyecana gerek yok. Şuan için stabilizasyon tamam ediyor ve piyasanın istediği kısmen haber akışları da geliyor. Ons altın tarafına baktığımızda aşırı sert düştü. Tepki yükselişlerinde 1770 dolar seviyesine dikkat dedik. Bu seviye halen geçerliliğini koruyor. Bölgenin üzerinde kalıcılık göremediğimiz sürece ons altın tepki yükselişini sonlandır. Aşağı yönlü atağına devam edecek ve alım yönlü bir işlemi gerçekleştirmek için, önemli bir ralliye başlamak için bu açının bozulması gerekiyor. Bu düşüş trendinin bozulması gerekiyor. Bana göre bu da 1800 1805 seviyelerinden geçiyor. Kabaca bu seviye önemli zaten. 1800 seviyesinde en son kuvvetli satıcı grubunu görebiliyorsunuz ama buradaki görüntünün zayıf olduğunu şimdiden söyleyeyim. Ve artık demir attı. Göreceli güç endeksi gördüğünüz gibi aşırı satış bölgelerinde kapanış yapmaya başladı. 30 referans değerin altında maddede 0 değerinin altında ciddi anlamda kalıcılık gösteriyor. Saatlik bazıları geldiğimizde hemen hemen aynı görüntü söz konusu. Gördüğünüz gibi burada zayıflık devam ediyor ama altın tarafında küresel bazda genel görüntü takip edecek olduğumuzda burada bir arkanıza yaslanın. Ben ne yapıyorum diye bir düşüneceksiniz. Bir geri çekilme sürecini yaşadıktan sonra şuan bölgede fiyatlarımız var. Bugün itibarıyla takip ettiğimiz rakam 1770 dolar seviyesi olacak. Bana göre bölgenin altında kapanışlar zaten bir onay mahiyetinde olacak ve görüntü zaten buna gidiyor. O yüzden altının gidişatını pek hayırlı pek hayırlı görmüyorum.
Genel olarak yukarıdan gelen düzeltme açısını takip edecek olduğumuzda ana düşüş trendi burası. Burası kabaca 1860'ları gösteriyor, kırılması ama daha kısa vadede ben bir trend arıyorum. Bu trende ihtiyacım var. Benim kısa vadede bir trend için daha alanım olsun istiyorsanız bu rakamda 1800'lü rakamları gösteriyor. 1800 kırdığı takdirde ana düşüş trendine bir temas söz konusu olacaktır. Bu rakam da 1860 işte burada. Ben tekniğe riayet etmem, benim için önemli değildir. Ben piyasadaki harekete, piyasadaki algıya, piyasadaki söyleme bakarım diyen arkadaşlar varsa bugüne kadar hep tekniğin üzerinden ilerledik ve gelen temel haber akışlarında teknikle birlikte hareket etti. Bununla birlikte de pozisyonlar daha önceden alındı. En sonunda haber akışları düştü. Yani beklenti oluşacağı vakit önce fiyatlama yapılıyor, sonra o gerçek arkadaşlar piyasaya satılıyor. Yani bunu bu şekilde artık anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
ALTININ GÖZÜ HALEN AŞAĞIDA
Altın küresel bazda görüntüsü bence zayıf gram altına geldiğimizde ise gram altın arkadaşlar işler iyi değil. Bunu söylemiştim. Önemli bir yükseliş trendi bozulduktan sonra aramıza yeni katılan dostlarım için söylüyorum. 400 liradan 530 lira bandına giden yükseliş trendi bozulmuştu ve bununla birlikte 490 lira seviyesinde bir hata oluştu bizlere bir güçlü destek seviyesi oluştu. Bu destek seviyesi ile birlikte bir formasyon olmuş. Düşüş formasyonu bir fincan çanaki bir kulp daha doğrusu handikaplı adlandırdığımız formasyon ve bununla birlikte ilk kurşun fiyatlaması aşağı yönlü alırız. Bölgenin altındaki fiyatlamalarda ki eğilim buna çok müsait. 465 lira seviyelerine doğru kendimizi hazır tutalım dedik ve geldi şimdi. Bölgeye doğru tekrardan 490 lira seviyelerine doğru tepki yükselişlerini dikkatli sert düştü, sert yükselir diye de belirtmiştik. Zaten saatlik bazda oynaklığı görebiliyorsunuz. O yüzden heyecana gerek yok.
Altın gözü halen aşağıda ve 465 lira seviyesini yine kısa vadede takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle de 490 üzerinde 1 kapanış geleceğini düşünmüyorum. Bu hafta kapanış itibariyle o yüzden çok da fazla heyecanlı değilim. Çünkü ana yükseliş trendi bozulmuş önemli. 1 düşüş formasyonu devreye girmiş bul fiyatlamanın açan fiyatlama sana bakacak olduğunda 450 lira gibi bir rakamın teknik anlamda mümkün kılıyor. Diğer taraftan grafikte mum grafik. Analizini yaptığımızda en son alıcı grubunun 465 lira, onun da altındaki önemli bir grubun 450 lira seviyelerinde olduğunu gördükçe filmi dostlarım burada daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi o yüzden yani altının gidişatı bana göre iyi değil.
GRAM ALTIN TARAFINDA BALON SÖNÜYOR
Burda ons altında olduğu gibi haftalık bazdaki görüntüydü. Takip edebiliyorsunuz. Geçmiş kısa dönemdeki yine haftalık bazdaki görüntü takip ettiğimizde. Gördüğünüz gibi durum ortada şu anki durumda ortada ki saatlik bazlar daki gram altında birde aşağıda fiyat borçlu olan bölgemiz var. 430 405 lira aralığında. Bu rakamda kur tarafına bakıldığında 7,70 7,20 aradığını gösteriyor. Yani bu noktalara çok dikkat etmek gerekiyor. Buralar en ufak olumlu haber akışlarında kur destekli fiyatları ben söyleyip bunun uyarısını yapıyorum. Uyarmadı demeyin. O yüzden hep kendinizi yukarı gidecek diye şartlandırmayın. Bu gram altın tarafında ciddi bir balon vardı. Şimdi bu balon sönüyor ve yeni bir trend yakalamak istiyor ise buradaki tabiki en önemli düşüş trendini bitirmemiz gerekiyor. Kabaca 490 liranın üzerinde kapanışları şart. Bu kapanışı görmediğiniz sürece aşağı yönde kendinize bir alan arayacaksınız ve geri çekilmelerde hiç kimseye bahane suç bulamayacaksınız.”
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