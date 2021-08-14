Gram altın ve dolar kuru için kritik uyarı

Teknik analizler yapan Kıdemli Analist Youtube kanalında altın ve dolar için gelecek haftaya dikkat uyarısı yapıldı. Gram altın için 'balon söndü' yorumu yapıldı.

Dolar kuru ve altın fiyatları seyrine devam ediyor. Teknik analizler yapan Kıdemli Analist Youtube kanalında altın ve dolar için gelecek haftaya dikkat uyarısı yapıldı. Dolar kuru ve gram altın için kritik tahminler ve teknik analizler geliyor… Piyasalar dolar kuru, altın fiyatlarıve gram altın fiyatı için beklentileri merak ediyor. Kıdemli Analist, dolar kurunun kısa vadede 8,30 seviyelerine hazırlandığını savundu.

DOLAR KURU KISA VADEDE 8,30 HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE

Teknik analiz uzmanı, “Eğer bir olumsuz haberle fiyatlanırsa bu sefer de yukarıda 9,20 9,30'lara doğru yolculuk başlıyor. Kısa vadede bir 8,30 hazırlığı içerisinde görünen dolar/TL var. En azından önümüzdeki hafta itibariyle bu rakamları takip edeceğiz. Ta ki hafta sonu bir kriz yaratacak açıklama, bir kriz yaratacak söylem, bir kriz yaratacak haber düşmediği sürece günlükte görüntü bana göre olumlu.” dedi.

ONS ALTIN İÇİN 1770 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

Altın fiyatları hakkında da konuşan teknik analiz uzmanı, “Ons altın tarafına baktığımızda aşırı sert düştü. Tepki yükselişlerinde 1770 dolar seviyesine dikkat dedik. Bu seviye halen geçerliliğini koruyor. Bölgenin üzerinde kalıcılık göremediğimiz sürece ons altın tepki yükselişini sonlandır. Aşağı yönlü atağına devam edecek ve alım yönlü bir işlemi gerçekleştirmek için, önemli bir ralliye başlamak için bu açının bozulması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ALTININ GİDİŞATI HAYIRLI DEĞİL

ONS altında takip edilen seviyenin 1770 dolar olduğunu belirten Kıdemli Analist sayfasında, “Bölgenin altında kapanışlar zaten bir onay mahiyetinde olacak ve görüntü zaten buna gidiyor. O yüzden altının gidişatını pek hayırlı pek hayırlı görmüyorum.” yorumunda bulunuldu.

GRAM ALTIN İÇİN 490 TL KAPANIŞ ŞART

Gram altın tarafında balon olduğunu savunan Kıdemli Analist, “Balon sönüyor ve yeni bir trend yakalamak istiyor ise buradaki tabiki en önemli düşüş trendini bitirmemiz gerekiyor. Kabaca 490 liranın üzerinde kapanışları şart. Bu kapanışı görmediğiniz sürece aşağı yönde kendinize bir alan arayacaksınız ve geri çekilmelerde hiç kimseye bahane suç bulamayacaksınız.” dedi.

Teknik Analiz yapan Kıdemli Analist Youtube kanalının dolar kuru ve altın fiyatları yorumu şöyle:

“Hareketler biraz zayıf ama bugün kur tarafında 08:50 bandına temas ettik. Gram altın tarafında 480 lira seviyelerini takip ettik. Şu an için kabul edilebilir. En azından bir gergin yukarı doğru bir hareket söz konusu değil. Beklenti ve öngörülerimizi yatırım tavsiyesi olmadan eğitim amaçlı paylaşacağız. Günlük bazda grafiğe ilk etapta baktığımızda bizim için dikkat etmemiz gereken ayrıntı tepe seviyelerindeki düşüş bu güzel bir görüntü baktığımız ama tarihi seviyelerde çok kısa aralıkta olduğu için ve bunu çok fazla kabul edemiyoruz ve 8,50 seviyesinin üzerinde kalıcılık gösterdiğimiz için noktada dikkat etmenizde fayda var.

DOLAR KURU KISA VADEDE 8,30'A HAZIRLANIYOR!

Diğer taraftan günlük bazdaki diğer yardımcı araçlarımızı incelediğimizde burda da kısmen iyi görüntüler var. Maddi görüntüsü en azından sıfır değerinin üzerine çıkamadık. Burada yerleşen bilseydi günlük bazda işler bir miktar daha sıkıntılı süreci doğru gidecekti. Tabi burada bu sıfır değerini takip ederken hem günlük hem saatlik fazla ki bu yükseliş açısının devam etti. Düşüş trendi hâkimiyetini koruyor. Şimdi gözler tabi 8,50 bandında ama 8,50'de çok takılmamak gerekiyor. Önemli olan 8,30 seviyesine geri döndüğünde bu nokta tekrardan aşağı yönlü kırılma eğilimi gösterir ve kırılır. Burada panik hareket başlayacak ve yukarıdaki sıkışma aşağı doğru katlayacak ve 7,80 bandına doğru bir1 fiyatlama bizleri karşılayacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde ama bu fiyatlama yukarı yönde. Eğer bir olumsuz haberle beklenti ile fiyatlanırsa bu sefer de yukarıda 9,20 9,30'lara doğru yolculuk başlıyor. Kısa vadede bir 8,30 hazırlığı içerisinde görünen dolar/TL var. En azından önümüzdeki hafta itibariyle bu rakamları takip edeceğiz. Ta ki hafta sonu bir kriz yaratacak açıklama, bir kriz yaratacak söylem, bir kriz yaratacak haber düşmediği sürece günlükte görüntü bana göre olumlu. Saat bazlı geldiğimizde burada zaten dolar/TL''nin zayıfladığını söylemiştim. İyiden iyiye zayıflıyor. Bu iyi bir görüntü 4 saatlik bazda 0 değerinin altına sarkmalar başladı. Göreceli güç endeksi 50'nin altına indi da yine kısa vadede bakıldığında dolar/TL için iyi görüntüler ve burada 8,50 destek bölgesini takip ediyoruz. İkili tepe yine burada karşımızda duruyor. Bölgenin fiyatlaması aşağı yönlü 1,20 kuruş daha takip edip 8,30'a kadar geri çekilmesini gerçekleştirecek. Yukarı yönde ise teknik oynaklık zaten saat bazlarda. 8,90 gibi bir rakam bizlere karşı ama şuan için aşağı yönlü hareket ve beklentimizi karşıladı için yukarı yönde bir beklenti ben giremem bir başkası ya da bir başka ablanız, ağabeyiniz, profesör ne düşünür, bilemem.

ALTININ GİDİŞATINI PEK HAYIRLI GÖRMÜYORUM Görüldüğü gibi bu hafta dolar uçmadı, kaçmadı zıplamadı keza altında öyle. O yüzden heyecana gerek yok. Şuan için stabilizasyon tamam ediyor ve piyasanın istediği kısmen haber akışları da geliyor. Ons altın tarafına baktığımızda aşırı sert düştü. Tepki yükselişlerinde 1770 dolar seviyesine dikkat dedik. Bu seviye halen geçerliliğini koruyor. Bölgenin üzerinde kalıcılık göremediğimiz sürece ons altın tepki yükselişini sonlandır. Aşağı yönlü atağına devam edecek ve alım yönlü bir işlemi gerçekleştirmek için, önemli bir ralliye başlamak için bu açının bozulması gerekiyor. Bu düşüş trendinin bozulması gerekiyor. Bana göre bu da 1800 1805 seviyelerinden geçiyor. Kabaca bu seviye önemli zaten. 1800 seviyesinde en son kuvvetli satıcı grubunu görebiliyorsunuz ama buradaki görüntünün zayıf olduğunu şimdiden söyleyeyim. Ve artık demir attı. Göreceli güç endeksi gördüğünüz gibi aşırı satış bölgelerinde kapanış yapmaya başladı. 30 referans değerin altında maddede 0 değerinin altında ciddi anlamda kalıcılık gösteriyor. Saatlik bazıları geldiğimizde hemen hemen aynı görüntü söz konusu. Gördüğünüz gibi burada zayıflık devam ediyor ama altın tarafında küresel bazda genel görüntü takip edecek olduğumuzda burada bir arkanıza yaslanın. Ben ne yapıyorum diye bir düşüneceksiniz. Bir geri çekilme sürecini yaşadıktan sonra şuan bölgede fiyatlarımız var. Bugün itibarıyla takip ettiğimiz rakam 1770 dolar seviyesi olacak. Bana göre bölgenin altında kapanışlar zaten bir onay mahiyetinde olacak ve görüntü zaten buna gidiyor. O yüzden altının gidişatını pek hayırlı pek hayırlı görmüyorum. Genel olarak yukarıdan gelen düzeltme açısını takip edecek olduğumuzda ana düşüş trendi burası. Burası kabaca 1860'ları gösteriyor, kırılması ama daha kısa vadede ben bir trend arıyorum. Bu trende ihtiyacım var. Benim kısa vadede bir trend için daha alanım olsun istiyorsanız bu rakamda 1800'lü rakamları gösteriyor. 1800 kırdığı takdirde ana düşüş trendine bir temas söz konusu olacaktır. Bu rakam da 1860 işte burada. Ben tekniğe riayet etmem, benim için önemli değildir. Ben piyasadaki harekete, piyasadaki algıya, piyasadaki söyleme bakarım diyen arkadaşlar varsa bugüne kadar hep tekniğin üzerinden ilerledik ve gelen temel haber akışlarında teknikle birlikte hareket etti. Bununla birlikte de pozisyonlar daha önceden alındı. En sonunda haber akışları düştü. Yani beklenti oluşacağı vakit önce fiyatlama yapılıyor, sonra o gerçek arkadaşlar piyasaya satılıyor. Yani bunu bu şekilde artık anlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. ALTININ GÖZÜ HALEN AŞAĞIDA Altın küresel bazda görüntüsü bence zayıf gram altına geldiğimizde ise gram altın arkadaşlar işler iyi değil. Bunu söylemiştim. Önemli bir yükseliş trendi bozulduktan sonra aramıza yeni katılan dostlarım için söylüyorum. 400 liradan 530 lira bandına giden yükseliş trendi bozulmuştu ve bununla birlikte 490 lira seviyesinde bir hata oluştu bizlere bir güçlü destek seviyesi oluştu. Bu destek seviyesi ile birlikte bir formasyon olmuş. Düşüş formasyonu bir fincan çanaki bir kulp daha doğrusu handikaplı adlandırdığımız formasyon ve bununla birlikte ilk kurşun fiyatlaması aşağı yönlü alırız. Bölgenin altındaki fiyatlamalarda ki eğilim buna çok müsait. 465 lira seviyelerine doğru kendimizi hazır tutalım dedik ve geldi şimdi. Bölgeye doğru tekrardan 490 lira seviyelerine doğru tepki yükselişlerini dikkatli sert düştü, sert yükselir diye de belirtmiştik. Zaten saatlik bazda oynaklığı görebiliyorsunuz. O yüzden heyecana gerek yok. Altın gözü halen aşağıda ve 465 lira seviyesini yine kısa vadede takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle de 490 üzerinde 1 kapanış geleceğini düşünmüyorum. Bu hafta kapanış itibariyle o yüzden çok da fazla heyecanlı değilim. Çünkü ana yükseliş trendi bozulmuş önemli. 1 düşüş formasyonu devreye girmiş bul fiyatlamanın açan fiyatlama sana bakacak olduğunda 450 lira gibi bir rakamın teknik anlamda mümkün kılıyor. Diğer taraftan grafikte mum grafik. Analizini yaptığımızda en son alıcı grubunun 465 lira, onun da altındaki önemli bir grubun 450 lira seviyelerinde olduğunu gördükçe filmi dostlarım burada daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi o yüzden yani altının gidişatı bana göre iyi değil. GRAM ALTIN TARAFINDA BALON SÖNÜYOR Burda ons altında olduğu gibi haftalık bazdaki görüntüydü. Takip edebiliyorsunuz. Geçmiş kısa dönemdeki yine haftalık bazdaki görüntü takip ettiğimizde. Gördüğünüz gibi durum ortada şu anki durumda ortada ki saatlik bazlar daki gram altında birde aşağıda fiyat borçlu olan bölgemiz var. 430 405 lira aralığında. Bu rakamda kur tarafına bakıldığında 7,70 7,20 aradığını gösteriyor. Yani bu noktalara çok dikkat etmek gerekiyor. Buralar en ufak olumlu haber akışlarında kur destekli fiyatları ben söyleyip bunun uyarısını yapıyorum. Uyarmadı demeyin. O yüzden hep kendinizi yukarı gidecek diye şartlandırmayın. Bu gram altın tarafında ciddi bir balon vardı. Şimdi bu balon sönüyor ve yeni bir trend yakalamak istiyor ise buradaki tabiki en önemli düşüş trendini bitirmemiz gerekiyor. Kabaca 490 liranın üzerinde kapanışları şart. Bu kapanışı görmediğiniz sürece aşağı yönde kendinize bir alan arayacaksınız ve geri çekilmelerde hiç kimseye bahane suç bulamayacaksınız.”



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