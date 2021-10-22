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TIMETURK / EKONOMİ / Gram altın tutulmuyor! 550 TL sınırında

Gram altın tutulmuyor! 550 TL sınırında

Gram altın, dolar/TL'nin 9,50'nin üzerini görmesiyle 550 TL sınırında bulunurken küresel altın fiyatları hafta başından bu yana yüzde 1 yükseldi. Altın yatırımcıları ise Fed Başkanı Powell'ın panel konuşmasına odaklandı.

3 Saat Önce
2021-10-22 09:09:08
Gram altın tutulmuyor! 550 TL sınırında

Gram altın, küresel piyasalarda altının hafta başından bu yana yüzde 1 yükseliş kaydetmesi ve Dolar/TL 'nin 9,50'nin üzerini görmesiyle 550 TL'ye doğru tırmandı. Piyasalarda ABD'de enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğine dair endişeler küresel altın fiyatlarını destekledi.

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Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'de faiz artırımlarının yakın zamanda gelmeyeceğini ama enflasyon beklentilerinin artarsa Fed'in harekete geçeceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles ise parasal teşviklerin gelecek ay başlamasını desteklediğini ve politika önlemlerinin uygulanmasını gerektirebilecek bir fiyat baskısından endişeli olduğunu belirtti.

Altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü katılacağı paneli politika gidişatıyla ilgili herhangi bir mesjaın verilip verilmeyeceğini anlamak için yakından takip edecekler.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL'den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı. Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki paralel yükselişle haftanın ilk günlerinde 534 TL'ye kadar tırmanmıştı.

Gram altın en son 6 Kasım'da gün içi 540 TL'ye ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra günü 534 TL'de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı. 21 Ekimi 545 TL'den kapatan gram altın, cuma günü 547 TL civarında bulunuyor.

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Ons altın fiyatı

Haftaya 1.766 dolar civarında başladıktan sonra kademeli bir yükseliş kaydeden ons altın, yatırımcıların ABD'de enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi ve Fed'in faizleri artırmak konusunda çok aceleci olmayacağına dair beklentilerle haftayı yüzde 1 yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor.

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Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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