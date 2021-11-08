Gram altın rekora koşuyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 565.87 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gözler, yatırımcıların "güvenli liman" olarak değerlendirdiği altına çevrildi.

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 566,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 565,87 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 928,37 lira, Cumhuriyet altını da 3.778 liradan satılıyor.

Saat 11,30 itibarıyla altın fiyatları şöyle:

Altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 1,5 değer kazanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.816 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan istihdam verilerinin ardından 10 yıllık tahvil faizinin gerilediğini, altının ons fiyatının ise yükselişe geçtiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı açıklamalarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, veri gündeminin ise zayıf olduğunu kaydetti.

Dolar'da son durum

Güne 9,6927 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 11:17 itibarıyla %0,06 artışla 9,6846 liradan işlem görüyor. Amerikan Doları, 11.10.2021 tarihinde 8,9134 ile son bir ayın en düşük, 25.10.2021 tarihinde ise 9,8485 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 9,6846 TL'ye karşılık gelmektedir.

Borsa ise haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 artışla 1.589,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.589,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,16 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,50 artışla 1.583,59 puandan sonlanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda da kapanış rekoru kıran endeksin bu süreçteki değer kazanımı yüzde 4'ü aştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta artan risk iştahı ile çoğunlukla rekor kapanışlar gerçekleştirilmesinin ardından yeni haftanın sakin başladığını söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.