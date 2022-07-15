Gram altın neden düşüyor? Altın ne kadar oldu? Altın düşmeye devam eder mi? Altın yükselir mi? Temmuz ayı ile birlikte altın fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşandı. Ons altın fiyatlarında yaşanan gerileme yurt içinde gram altının da hızla değer kaybetmesine neden oldu. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar da önümüzdeki süreçte altının düşmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Gram altın neden düşüyor? Altın ne kadar oldu? Altın düşmeye devam eder mi? Altın yükselir mi? Altın piyasası son günler oldukça hareketli anlar yaşıyor. Haziranda 1030 TL'nin üzerine çıkan gram altın da bugün 955 TL'ye kadar geriledi. Altını olan vatandaşlar ve altına yatırım yapmak isteyenler Temmuz ayında altının neden düştüğünü ve düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Altın uzmanlarından da piyasaya dair kritik açıklamalar geldi.

Gram altın neden düşüyor?

Ülkemizde gram altının düşmesinin nedeni dünya genelinde ons altının çakılması oldu. Ons altın fiyatı 15 Temmuz'da 1703 dolara kadar geriledi. Ons altın bu hafta içinde şimdiye kadar yüzde 2,1 değer kaybetti. Durum böyle olunca gram altın 950 TL'nin altını gördü.

Altın ne kadar oldu?

Gram altın 15 Temmuz saat 14.20 sıralarında alış 948.71 TL'den satış ise 956.84TL'den işlem görüyor.

Altın düşmeye devam eder mi?

ABD merkezli OANDA şirketinde üst düzey analist olan Jeffrey Halley, "Altın bu hafta daha güçlü hale gelen Amerikan doları karşısında zayıfladı. Ancak 1700 doların üstünde geçici bir taban oluşturmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte 1750 dolar bölgesiyle sınırlı rallilerle anlamlı bir yukarı yönlü bir hızlanma belirtisi göstermiyor" dedi.

Altın yükselir mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek altına dair şunları belirtti; “Emtia fiyatlarındaki düşüşle beraber koca bir manipülasyon var, koca bir soygun piyasası var. Varlıklarınıza sahip çıkın” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “Bırakın satmayı, artırarak koruyun. Şu anda küresel çapta bir korku piyasası var, tamamen manipülasyon var. Altın ve gümüş fiyatları, kripto para fiyatları baskılanıyor. O yüzden önemli olan burada varlıklarınızı korumak ve artırmaktır.”

NOT: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. .