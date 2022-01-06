Gram altın ne kadar düştü? Güncel altın fiyatları
Gram altın ne kadar düştü? Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki ama bugün altın düştü mü yükseldi mi? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve reşat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bugünün altın fiyatları...
2022-01-06 12:52:06
Gram altın ne kadar düştü? Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki ama bugün altın düştü mü yükseldi mi? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve reşat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bugünün altın fiyatları...
Gram altın ne kadar düştü?
790 liradan işlem gören gram altın 786 seviyesine düştü. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları listesi aşağıda yer alıyor.
Güncel altın fiyatları
Gram altın
- Alış fiyatı: 786,41
- Satış fiyatı: 786,56
22 ayar bilezik
- Alış fiyatı: 717,47
- Satış fiyatı: 725,27
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 5.235,00
- Satış fiyatı: 5.314,00
Yarım altın
- Alış fiyatı: 2.560,00
- Satış fiyatı: 2.598,00
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.280,00
- Satış fiyatı: 1.299,00
Reşat altın
- Alış fiyatı: 5.267,47
- Satış fiyatı: 5.346,95
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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