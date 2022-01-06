Gram altın ne kadar düştü? Güncel altın fiyatları

Gram altın ne kadar düştü? Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki ama bugün altın düştü mü yükseldi mi? Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve reşat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen bugünün altın fiyatları...