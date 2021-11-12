Gram altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altındaki fiyat artışı her geçen gün devam ediyor. Altının ateşi bir türlü söndürülemezken gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını tarihi rekorlar kırıyor. Altındaki bu yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar sık sık 'Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?' sorularına yanıt arıyor.