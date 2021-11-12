Gram altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altındaki fiyat artışı her geçen gün devam ediyor. Altının ateşi bir türlü söndürülemezken gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını tarihi rekorlar kırıyor. Altındaki bu yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar sık sık 'Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?' sorularına yanıt arıyor.
2021-11-12 13:32:16
Son dönemde altın fiyatları yükselişe geçti. Altın tarihin en yüksek seviyelerine yükselirken günlük olarak fiyat artış ve inişleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Fiyatların daha yükselip yükselmeyeceği merak konusu olurken "Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükselecek mi? " soruları artıyor.
İşte altın fiyatlarındaki güncel rakamlar:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 590,9320 TL, Satış 591,0190 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 942 TL, Satış 965 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 1.885 TL, Satış 1.942 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 3.767 TL, Satış 3.867 TL
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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