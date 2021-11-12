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TIMETURK / EKONOMİ / Gram altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altındaki fiyat artışı her geçen gün devam ediyor. Altının ateşi bir türlü söndürülemezken gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını tarihi rekorlar kırıyor. Altındaki bu yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar sık sık 'Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?' sorularına yanıt arıyor.

2 Saat Önce
2021-11-12 13:32:16
Gram altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?

Son dönemde altın fiyatları yükselişe geçti. Altın tarihin en yüksek seviyelerine yükselirken günlük olarak fiyat artış ve inişleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Fiyatların daha yükselip yükselmeyeceği merak konusu olurken "Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın fiyatları yükselecek mi? " soruları artıyor.

İşte altın fiyatlarındaki güncel rakamlar:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 590,9320 TL, Satış 591,0190 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 942 TL, Satış 965 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.885 TL, Satış 1.942 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 3.767 TL, Satış 3.867 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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