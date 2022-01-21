Gram altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar tarafından sıkça sorulan ve merak edilen soru altın fiyatları. Peki, altın ne kadar oldu?
2022-01-21 16:13:12
Altın fiyatları anlık olarak değişirken vatandaşlar internet üzerinden sıklıkla çeşitli altın fiyatlarını araştırıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları en çok merak edilenler arasında...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 793,65
Gram altın satış: 793,78
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.288,00
Çeyrek altın satış: 1.308,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.577,00
Yarım altın satış: 2.616,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.082,12
Tam altın satış: 5.183,03
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 5.152,00
Cumhuriyet altını satış: 5.213,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 5.184,47
Ata altın satış: 5.245,96 .
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