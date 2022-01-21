DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Enflasyonla mücadele sadece merkez bankalarının görevi değil'
Serdar Ortaç Nehir Gözlüm şarkı sözleri | Serdar Ortaç Cansu Dere platonik olayı
2022 hemşire maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 hemşire, doktor maaş farkı ne kadar?
TOBB'dan Mısır firmalarına 'yatırım' çağrısı
Bakan Akar: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Camdaki Kız son bölüm izle | Camdaki Kız 27. bölüm tek parça full HD izle
Manisa hava durumu (21 Ocak- 19 Şubat)
O Ses Türkiye kazananı kim? O Ses Türkiye finalistleri kimler?
Lukaşenko: Rusya ve Belarus savaş istemiyor
Gram altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar?
Bitcoin fiyatı düşse de madencilik zorluğu rekor kırıyor
2022 öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 öğretmen maaş farkı ne kadar?
Blinken: 'Ya diplomasi ya da çatışma...'
Arda Turan kimdir? Arda Turan nereli? Arda Turan hangi takımda oynuyor?
2022 polis maaş farkı ne kadar? Polis maaş farkı ne zaman yatacak?

TIMETURK / EKONOMİ / Gram altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki değişim devam ediyor. Vatandaşlar tarafından sıkça sorulan ve merak edilen soru altın fiyatları. Peki, altın ne kadar oldu?

1 Saat Önce
2022-01-21 16:13:12
Gram altın fiyatları nedir? Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları anlık olarak değişirken vatandaşlar internet üzerinden sıklıkla çeşitli altın fiyatlarını araştırıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları en çok merak edilenler arasında...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 793,65

Gram altın satış: 793,78

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.288,00

Çeyrek altın satış: 1.308,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.577,00

Yarım altın satış: 2.616,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.082,12

Tam altın satış: 5.183,03

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 5.152,00

Cumhuriyet altını satış: 5.213,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 5.184,47

Ata altın satış: 5.245,96 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş