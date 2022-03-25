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TIMETURK / EKONOMİ / Gram altın ambalajı sökülür mü? Altın paketi, ambalajı sökülürse ne olur? Değeri düşer mi?

Gram altın ambalajı sökülür mü? Altın paketi, ambalajı sökülürse ne olur? Değeri düşer mi?

Gram altın ambalajı sökülür mü? Altın paketi, ambalajı sökülürse ne olur? Değeri düşer mi? Gram altın günümüzde ambalajlı ve paketli halde satıldığı gibi ambalajsız olarak da satılıyor. 1, 5 ve 10 gramlık altınlar üretim yerlerine ve markalarına göre ambalajlı halde vatandaşa sunuluyor. Vatandaşlar altınlarını saklamak için ambalajını sökmenin bir sakıncası olup olmadığını merak ediyor. Peki gram altını paketinden çıkarmak değerini düşürür mü?

3 Saat Önce
2022-03-25 10:13:02
Gram altın ambalajı sökülür mü? Altın paketi, ambalajı sökülürse ne olur? Değeri düşer mi?

Gram altın ambalajı sökülür mü? Altın paketi, ambalajı sökülürse ne olur? Değeri düşer mi? Gram altın günümüzde ambalajlı ve paketli halde satıldığı gibi ambalajsız olarak da satılıyor. 1, 5 ve 10 gramlık altınlar üretim yerlerine ve markalarına göre ambalajlı halde vatandaşa sunuluyor. Vatandaşlar altınlarını saklamak için ambalajını sökmenin bir sakıncası olup olmadığını merak ediyor. Peki gram altını paketinden çıkarmak değerini düşürür mü?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıya geçmesinin ardından dünya piyasalarında büyük bir şok yaşantı. Emtia ürünlerde de fiyat artışı hızlı bir şekilde yaşandı. Ons altın da piyasalarda 2000 doalr seviyesini geçti. Altında yaşanan hızlı fiyat artışı vatandaşı endişelendirdi.

Gram altın ambalajı sökülür mü?

Gram altınlar yapısı gereği farklılık gösterebilior. Bazı gram altınlar ambalajsız olabilirken bazıları da ambalajlı dikdörtgen şeklindedir. Gram altınların ambalajları sökülebilir yapıdadır.

Altın nedir?

Altın, Au (Latince aurum'dan) sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir.

Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır. .

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