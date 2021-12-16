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TIMETURK / EKONOMİ / Gram altın 900 lirayı gördü

Gram altın 900 lirayı gördü

Gün içerisinde 875,91 lira seviyesini görerek rekor üstüne rekor kıran gram altın, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 900 lira seviyelerine çıktı

2 Saat Önce
2021-12-16 16:05:58
Gram altın 900 lirayı gördü

Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatları yeniden hareketlendi.

GRAM ALTIN 900 LİRA'YI GÖRDÜ

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 14,76 seviyesini görmesiyle perşembe günü 849 TL ile yeni bir zirve görmesinin ardından bugün zirvesini yenileyerek 875 lirayı görmüştü.

Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının ardından gram altın, 900 lira seviyelerine çıktı.

Saat 16:20 itibariyle ise gram altın 890,11 liradan işlem görüyor

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Çeyrek altın ise 1.465,24 liraya kadar yükseldi. Saat 16:20 itibariyle ise 1,460 liradan işlem görüyor.

Ekran Resmi 2021-12-16 16.16.51

Saat 16:20 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satış fiyatları:

Ekran Resmi 2021-12-16 16.18.40

Ekran Resmi 2021-12-16 16.18.50

ONS ALTIN

Ons altın, haftanın ilk iki günü dar bir bantta işlem gördükten sonra Fed toplantısı öncesinde 1.760 dolara civarına gerilemişti. Ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silerek hafta başına göre yatay bir seyir izliyor.

Merkez Bankasının faiz kararı açıklamasının ardından ons altın, 1.785,6 seviyelerinde fiyatlanıyor.
 
Fed Başkanı Powell'ın dün düzenlediği basın toplantısında yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi riskine işaret etmesi yatırımcıların güveli liman olarak yeniden altına talep göstermelerine yol açtı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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