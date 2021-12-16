Gram altın 900 lirayı gördü
Gün içerisinde 875,91 lira seviyesini görerek rekor üstüne rekor kıran gram altın, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında 900 lira seviyelerine çıktı
2021-12-16 16:05:58
Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından altın fiyatları yeniden hareketlendi.
GRAM ALTIN 900 LİRA'YI GÖRDÜ
Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 14,76 seviyesini görmesiyle perşembe günü 849 TL ile yeni bir zirve görmesinin ardından bugün zirvesini yenileyerek 875 lirayı görmüştü.
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının ardından gram altın, 900 lira seviyelerine çıktı.
Saat 16:20 itibariyle ise gram altın 890,11 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Çeyrek altın ise 1.465,24 liraya kadar yükseldi. Saat 16:20 itibariyle ise 1,460 liradan işlem görüyor.
Saat 16:20 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satış fiyatları:
ONS ALTIN
Ons altın, haftanın ilk iki günü dar bir bantta işlem gördükten sonra Fed toplantısı öncesinde 1.760 dolara civarına gerilemişti. Ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silerek hafta başına göre yatay bir seyir izliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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