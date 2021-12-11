Gram altın 800 TL'ye dayandı
Piyasalar tarafından merakla beklenen ABD enflasyon verisi dün açıklandı. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesini gördü. Bu gelişme sonrası ons altın da ciddi oranda yükselişe geçti. Altının gram fiyatı 800'e yaklaştı. 11 Aralık Cumartesi altın alış satış tablosu...
2021-12-11 12:48:40
ABD'de enflasyonun son 39 yılın zirvesinde çıkmasının ardından döviz kurundaki hareketlilik ve ons altının yükselişi iç piyasadaki altın türlerinin yönünü de yukarı çevirdi. İşte 11 Aralık Cumartesi güncel altın alış satış verileri...
GRAM ALTIN KAÇ TL?
Geçtiğimiz hafta 700 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın saat 12:51 itibarıyla 795,889 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın bugün 1000 liranın üzerindeki konumunu korurken 1.288 liradan alınıyor. 10 Aralık'ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.302 TL.
YARIM ALTIN KAÇ TL?
Yarım altın bugün 2.576 liradan alınıyor, 2.604 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 4 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 5 bin 299 liradan alınırken 5 bin 356 liradan satışta.
Ons altın da 1.782 liradan işlem görüyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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