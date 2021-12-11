Gram altın 800 TL'ye dayandı

Piyasalar tarafından merakla beklenen ABD enflasyon verisi dün açıklandı. Ülkede yıllık enflasyon yüzde 6,8 ile 39 yılın zirvesini gördü. Bu gelişme sonrası ons altın da ciddi oranda yükselişe geçti. Altının gram fiyatı 800'e yaklaştı. 11 Aralık Cumartesi altın alış satış tablosu...