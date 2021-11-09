Gram altın 600 lirayı görecek mi? Uzmanlar uyardı

ABD Merkez Bankası Fed'in almış olduğu tahvil alımı azaltımı kararı sonrasında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Gram altın an itibarı ile 569 liradan işlem görürken yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Küçük ve büyük ölçekli altın yatırımcıları altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ederken, "Gram altındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın 600 lirayı görür mü? Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri neler?" sorularına yanıt arıyor. Uzmanlara göre, 2022 yılında altındaki yukarı yönlü seyir devam edecek.

"ALTIN 2022'DE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK"

Uzmanlar, altın fiyatlarında olacak düşüşlerin gelecek yıl için çok cazip alım fırsatları oluşturacağını belirtirken 2022 yılında altındaki yukarı yönlü seyrin devam edebileceğini belirtti.

GRAM ALTIN 600 LİRAYI GÖRÜR MÜ?

Uzmanlar ayrıca 550 lira seviyelerinde kapanışların gelmesi halinde altında yeni hedefinin 600 lira ve üzeri olacağına vurgu yaptı.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 510,87

SATIŞ: 530,56

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.714,00

SATIŞ: 3.764,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.746,00

SATIŞ: 3.803,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.614,38

SATIŞ: 3.685,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.806,00

SATIŞ: 1.862,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 903,00

SATIŞ: 927,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 569,16

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.