Gram altın 1000 lirayı aştı
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 1000 lirayı aştı.
2022-07-28 10:16:25
Gram altın güne 1001 liradan başladı. Gram dün günü 997 liradan kapatmıştı.
Çeyrek altın 1633 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek dün kapanışta 1630 liraydı. Yarım altın 3263 liradan işlem görürken, dün günü 3260 liradan kapattı. Güne 6510 liradan başlayan cumhuriyet altını, dünkü kapanışını 6502 liradan yapmıştı.
Ons altın ise 1737 dolardan fiyatlanırken, dün günü 1734 liradan kapattı. .
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