Grafik Tasarımı Bölümü Doktor üyesi alımı | İzmir Demokrasi Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü iş ilanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi yayınladığı kılavuzla Grafik Tasarımı Bölümü Doktor üyesi alımı yapacağını bildirdi. Peki ama Grafik Tasarımı Bölümü Doktor üyesi alımı şartları nelerdir ve başvuruları ne zaman başlıyor? Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi iş ilanları...

İzmir Demokrasi Üniversitesi yayınladığı kılavuzla Grafik Tasarımı Bölümü Doktor üyesi alımı yapacağını bildirdi. Peki ama Grafik Tasarımı Bölümü Doktor üyesi alımı şartları nelerdir ve başvuruları ne zaman başlıyor? Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyesi iş ilanları...

Grafik Tasarımı Bölümü Doktor üyesi alımı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

1-657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,

4-Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 29.12.2021 dir.

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