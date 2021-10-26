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TIMETURK / EKONOMİ / Gözler özel bankaların faiz açıklamasında

Gözler özel bankaların faiz açıklamasında

Bugünden itibaren konut satımlarında kullanılan kredilerde faiz indirimine giden kamu bankalarının ardından gözler özel bankaların yönetimlerine çevrildi.

3 Saat Önce
2021-10-26 18:52:32
Gözler özel bankaların faiz açıklamasında

Üç kamu bankası yaptıkları ortak açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası'nın eylül ve ekimde toplam 3 puanlık faiz indirime gitmesinin ardından, özel bankalar bunu kredilere yansıtmamalı dikkat çekti. Kamu bankalarının dünkü indirim hamlesine seyirci kalınmaması gerektiğini belirten uzmanlar, mevduat faizlerini bu dönemde 2 puandan fazla indiren özel bankaların, kamu bankalarının son hamlesine seyirci kalmasının mümkün olmadığını ve yakın zamanda kredilerde benzer bir kampanyanın başlamasının beklendiğini belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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