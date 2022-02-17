Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

Eylül ayında faiz indirimine başlayan Merkez Bankası, politika faizini aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek yüzde 14'e kadar çekti.

Kurul bir önceki toplantısında faizde değişikliğe gitmeyerek yüzde 14'te sabit bıraktı.

Aralık ayından bu yana faizi sabit tutan Merkez Bankası'nın, yılın ikinci faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklaması bekleniyor.

Haftanın son günü 3 veri açıklanacak

Cuma günü ise piyasalar ocak ayı konut satış istatistiklerini takip edecek.

Şubat ayı tüketici güven endeksi de açıklanacak bir diğer veri olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımlayacak. .