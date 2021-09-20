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TIMETURK / EKONOMİ / Gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında

Gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını çarşamba günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.

3 Saat Önce
2021-09-20 09:23:03
Gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 23 Eylül Perşembe günü toplanacak.

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tutmuştu.

TCMB'NİN FAİZ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMESİ BEKLENMİYOR

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, politika metninde para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının da gelecek hafta politika kararı alacak olmaları ve enflasyon endişeleriyle şahinleşmesi olası tutumların dünya genelinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,7 artışla beklentilerin altında kalırken, cari işlemler açığı ise temmuzda 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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