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TIMETURK / EKONOMİ / Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı açıklanacak

Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı açıklanacak

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekmişti.

4 Saat Önce
2021-12-11 12:07:11
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı açıklanacak

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını 16 Aralık Perşembe günü açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekilmişti.

BEKLENTİLER FAİZ İNDİRİMİ YÖNÜNDE

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.

16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 1 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan, 14 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve 2 ekonomist de 200 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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