Gözler Merkez Bankası'nda! PPK faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararını vermek için bugün toplanıyor. Dolar, Euro ve altın artmaya devam ederken piyasalar alınacak kararlara odaklanış durumda... Faizleri düşüp düşmeyeceğini merak eden vatandaşlar 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin bilgiler...

Piyasalar için kritik haftaya girildi. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplanıyor. Tam tarihi öğrenmek isteyenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" diye soruyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.