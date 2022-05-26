Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının sürpriz içermemesi ile karışık seyir sürerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisi takip edilecek.