Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı bugün açıklanacak
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının sürpriz içermemesi ile karışık seyir sürerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisi takip edilecek.
2022-05-26 08:45:12
Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, ülke ekonomisi sürpriz bir şekilde ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,4 daralmıştı. Bugün açıklanacak revize tahminlerde, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın yüzde 1,3'e güncellenmesi bekleniyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi
14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH
15.30 ABD, 1. çeyrek kişisel tüketim harcamaları
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları .
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