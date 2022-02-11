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Gözler elektrik zirvesinde: Elektrik faturalarında indirim olacak mı?
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Gözler elektrik zirvesinde: Elektrik faturalarında indirim olacak mı?

Elektrik faturalarına indirim talebi bakanlığı harekete geçirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bugün bir araya gelecek. Şu dakikalarda başlaması beklenen toplantı basına kapalı olacak. Bakan Dönmez toplantının ardından açıklama yapacak.

54 Dakika Önce
2022-02-11 14:15:21
Gözler elektrik zirvesinde: Elektrik faturalarında indirim olacak mı?

1 Ocak'tan itibaren uygulamaya geçen elektrik fiyatlarına yapılan zamma gelen tepkiler üzerine harekete geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bugün bir zirve toplayacak.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle bugün saat 14:00'ten sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.

Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.

Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

Toplantı basına kapalı olacak. Bakan Dönmez toplantının ardından açıklama yapacak.

KADEMELİ TARİFEYE GEÇİLMİŞTİ

1 Ocak 2022'den itibaren meskenlerde getirilen kademeli tarife kamuoyunda tartışma yarattı. 150 kilovatsaate kadar tüketim düşük kademe, üstü yüksek kademe olarak tanımlandı. 0.91 lira olan elektrik fiyatı 150 kilovatsaate kadar tüketimde yüzde 50 oranında artarak 1.37, bu sınırın üstü ise yüzde 127 artışla 2.06 liraya yükseltildi. Tepkilerden sonra 150 kw'lik sınır 210 kw'ye yükseltilmişti. .

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