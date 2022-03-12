Google’ın navigasyonu makul alternatifler yerine paralı otoyolları öneriyor

'Yolların tamamı bomboş olmasına rağmen Google bana yol olarak Kuzey Otoyolu’nu kullanıp Osmangazi Köprüsü istikametinden, Eskişehir ve Ankara’ya gitmemi öneriyor'

Hafta içi sabah saat 05.00, aracımın içindeyim, İstanbul Avrupa Yakası'ndan Ankara'ya gideceğim.

Alışkanlığın yanı sıra Ankara'yı yeterince bilmemekten, gideceğim noktayı ayarlarıyla hiç oynamadığım Google navigasyon servisine (Google Maps) sordum, yolun ne kadar süreceğini, olağanüstü trafik var mı diye kontrol etmek istedim. Sonuç: yolların tamamı bomboş olmasına rağmen Google bana yol olarak Kuzey Otoyolu'nu kullanıp Osmangazi Köprüsü istikametinden, Eskişehir ve Ankara'ya gitmemi öneriyor. Daha önce Gayrettepe'den Bakırköy'e gitmek için köprüyü geçip Avrasya tüneli önerisi ya da Bahçelievler'den yeni havalimanı için İBB'nin yeni yaptığı Çam ve Sakura Hastanesi'nin yanından geçen yolun önerilmeyip ısrarla yeni otoyolun önerilmesi gibi pek çok kötü deneyimim olmuştu.

Son yaşadığım kötü deneyim sonucunda internette basit bir araştırma yaptığımda benzer kötü hikâyelerin onlarcasının olduğunu gördüm. Yolu tam bilmeyen yada Google'da otoyol ayarlarını yapmadan, yönlendirmeye güvenerek yola devam eden pek çok kullanıcı Google Maps'in ücretsiz ya da makul fiyatlı eski otoyollar yerine yeni yapılan pahalı otoyollara yanlış yönlendirmesi sonucu yüzlerce liralık zarara uğramış. İşin püf noktası paralı otoyol vb. ayarları yapmanız. Ancak neredeyse tüm kullanıcılar bu tür ayarları yapmayı ihmal ediyor.

YURTTAŞ NEDEN DAHA FAZLA ÖDESİN?

Google'ın iş modelinin temelinde “güven” yatıyor. Sizin arama, navigasyon, çeviri vb. servislerinde Google'a soru sormanızdaki temel saik, sizi en doğru şekilde yönlendireceği inancına dayanıyor ki Google bu inancı oluşturabilmek için yıllardır önemli yatırımlar yapıyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Sorgularınıza basit sağlamalar yaptığınız Google'ın genellikle size olumlu deneyim sunduğunu görebilirsiniz. Ancak navigasyon servisinin ilk indirdiğiniz halinde ayarları yapmazsanız mantıkdışı bir uygulama oluşuyor. Eşit süre ya da birkaç dakikalık fark için servis sizi genellikle alternatif yol önermeksizin pahalı otoyollara yönlendiriyor. Ekonomik krizle boğuşan yurttaşın, cebi de yanlış yönlendirmelerle yanıyor.

Navigasyon servisinin çalışma prensibi en hızlı rota bulmak olabilir ancak servisin ilk indirilen versiyonuna basit yönlendirme kodları yazarak ücretli yol tercihi doğrudan sorularak son kullanıcıya bırakılabilir. Kullanıcı gitmek istediği noktayı girdiğinde ödeyebileceği ücretle ilgili Google Maps kolayca uyarıda bulunabilir. Bugüne dek sosyal medyadan yapılan tüm çağrılara anlamlı yanıt vermeyen arama motoru devinin, teknik olarak kolaylıkla çözüm üretebileceği böyle bir konuda neden adım atmadığı tüm kamuoyunun merak konusu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Google navigasyon servisleri trafik verilerini, uydu bilgileri ve genel şehir verilerini esas alarak, telefonlarda yüklü olan uygulamalardan veri toplayarak oluşturuyor. Neredeyse her telefonda yüklü olan Google Maps uygulaması sayesinde kullanıcılar bulunulan yerdeki hız, yoğunluk vb. bilgileri sisteme iletiyor ve Google algoritması, bulunulan noktadaki trafik yoğunluğunu ölçüyor. Siz A noktasından B noktasına gitmek için Google Maps'e sorduğunuzda, sizi gitmek istediğiniz yere en az trafiğin yanı sıra en kısa ve hızlı yol ile götürme yönlendirmesinde bulunuyor.

APPLE'DAN 4 YENİ ÜRÜN

Apple 8 Mart'ta düzenlediği Peek Performance etkinliğinde üç yeni ürününü tanıttı. Mobil telefon ailesinin yeni üyesi iPhone SE'de gelişmiş kamera özelliklerine güç veren A15 Bionic, fotoğraf düzenleme, oyun veya artırılmış gerçeklik gibi yoğun güç gerektiren işlemleri gerçekleştirmenizi sağlıyor. iPhone SE 64 GB, 128 GB ve 256 GB modelleriyle 10.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 5. nesil iPad Air A15 işlemcisiyle şimdiye kadarki en güçlü ve yetenekli iPad Air olarak tanımlanıyor.

iPad Air'deki M1 çip, güç verimliliği ve tüm gün süren pil ömrüyle performansı artırıyor. M1 çipin performansı, birden fazla 4K video akışını düzenlemekten grafiklerin yoğun olarak kullanıldığı oyunlar oynamaya, bir odayı 3D olarak yeniden tasarlamaya ve daha gerçekçi artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleme imkânı tanıyor. iPad Air'in Wi-Fi modelleri 10.699 TL, Cellular modelleri ise 13.299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Apple'ın yeni masaüstü Mac Studio ise Mac Mini'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5'i destekleyen cihaz, yeni M1 Ultra çipi ile dikkat çekiyor. Mac Studio, 19.5 santimetre kenarlı kare yüzeyi ve 9.4 cm yüksekliğiyle çok az yer kaplıyor. Mac Studio'yu tamamlayan Studio Display ise tüm Mac'lerle eşleşiyor. Dört Pro XDR ekranı ve 4K TV'yi birlikte kullanmanızı sağlıyor. Studio Display 27 inç 5K Retina ekrana, ana sahne özellikli 12 MP ultra geniş kameraya ve uzamsal ses özellikli, yüksek kaliteli ses sunan altı hoparlörlü ses sistemine sahip. Mac Studio 35.999 TL'den ve eğitime özel 33.839 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Studio Display 27.999 TL'den ve eğitime özel 25.759 TL'den başlayan fiyatlarla Apple satıcılarındaki yerini aldı.

UNİCORN SEVİYESİNE ULAŞTI

Türk dijital pazarlama yazılım şirketi Insider, QIA'nın liderliği üstlendiği Seri D yatırım turunda 212, Riverwood Capital ve Sequoia Capital'den 121 milyon dolar yatırım alıp, değerlemesini 1 milyar doların üzerine çıkararak unicorn şirket seviyesine ulaştı. Insider'ın yapay zekâ destekli Çok Kanallı Büyüme Yönetim Platformu, pazarlama uzmanlarının dijital kanallarını tek bir platform ile entegre etmesine, kullanıcı verilerinin birleştirilmesine, kullanıcıların gelecek davranışlarını makine öğrenimi destekli bir öneri motoruyla tahmin etmesine imkân tanıyor.

SALDIRI RİSKİ ARTIYOR

Mobil bankacılığa yönelik kötü amaçlı yazılımların durumunu değerlendiren Kaspersky uzmanları, 2021'e kıyasla 2022 yılında Türkiye'de saldırıya uğrayan mobil banka kullanıcısında önemli bir artış olduğunu ortaya çıkardı. 2022 yılının ilk iki ayında Türkiye'de toplamda 15 bin 654 kullanıcı saldırıya uğrarken, bu istatistik Türkiye'yi bu tür kötü amaçlı yazılımlarla saldırıya uğrayan kullanıcı sayısı bakımından dünyada üçüncü ülke yapıyor. Türkiye'deki kullanıcılardan daha fazla saldırıya uğrayan ülkelerse Rusya ve Japonya.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇEVRECİ OYUN

DP World Yarımca, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte çocuklar arasında geri dönüşüm ve atık yönetimi bilincini artırmayı amaçlayan Çöpü Sıfırla mobil oyunu tasarladı. Çöpü Sıfırla oyununu oynayan çocuklar, süper kahraman Atıkcan'ın rehberliğinde cam, çöp, metal, kâğıt ve plastik atık türlerini nasıl azaltacaklarını ve sınıflandıracaklarını öğrenecekler. Atıkcan, oyuncular şehri temizlemeye hazırlanırken çocuklara nasıl oynayacaklarını göstererek oyunun her aşamasında eğitici ipuçları verecek.

ORTADOĞU'YA AÇILDI

2010 yılından beri bankacılık ve finans başta olmak üzere 50'den fazla kamu ve özel kuruluşa uçtan uca danışmanlık ve dijital dönüşüm hizmeti sunan Linktera, yeni açılan Dubai ofisi ile hizmet ve servis ağını 2022'de Ortadoğu ve Orta Avrupa'da genişletmeyi planladığını açıkladı. Linktera CEO'su Taşkın Aksoy, “Bir yandan hizmet ve ürünlerimizle müşterilerimize özel terzi dikimi çözümler üretirken, bir yandan da teknoloji ve hizmet ihracatı için düğmeye basarak yeni coğrafyalara adım atıyoruz. Bu yolculuğumuzda arkamızda hissettiğimiz en büyük güven ise yüzde 100'e yaklaşan müşteri memnuniyetimiz” dedi.

Sercan Çalbak, Cumhuriyet .