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TIMETURK / EKONOMİ / Google'dan Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım

Google'dan Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım

Google, hızlı ve ucuz internet erişimi için 5 yıl içerisinde Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

2 Saat Önce
2021-10-07 11:55:36
Google'dan Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım

Google CEO'su Sundar Pichai, düzenlenen "Afrika için Google" başlıklı çevrim içi toplantıda, şirketin kıtadaki start-up'ların desteklenmesine öncelik vereceğini ve internet ağının genişlemesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Afrika'nın internete bilgisayardan ziyade telefonla erişim sağlamada ve mobil para transferi gibi başlıklarda dünyada ilkler arasında olduğuna dikkati çeken Pichai, 5 yıl içerisinde kıtada 300 milyon kişinin daha çevrim içi olacağını söyledi.

Kıtada şimdiye dek yaptıkları yatırımları ve çalışmaları da anlatan Pichai, internet erişiminin hızlanması, şirketlerin dijital dönüşümü ve start-up'ların desteklenmesi için 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar yatırım planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, Google Afrika Direktörü Nitin Gajria, toplantıda, Avrupa ve Afrika arasına kurulan yeni internet kablo hattının fiyatların yüzde 21 düşmesine, internet hızının katbekat artmasına yol açacağını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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