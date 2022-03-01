Goodyear 300 işçi alımı yapacak | Goodyear lastik fabrikası iş ilanı

Goodyear 300 işçi alımı yapacak! Goodyear lastik fabrikasına geçici işçi alımı yapılacağına ilişkin bir ilan yayımlandı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan alımın başvuru şartları ve başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki ama Goodyear hangi branşlardan personel ve işçi alımı yapacak? Şartlar neler? Nereye başvuru yapılır? İşte merak edilen Goodyear iş ilanı...

Goodyear lastik fabrikasına geçici işçi alımı yapılacağına ilişkin bir ilan yayımlandı. İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan alımın başvuru şartları ve başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki ama Goodyear hangi branşlardan personel ve işçi alımı yapacak? Şartlar neler? Nereye başvuru yapılır? İşte merak edilen Goodyear iş ilanı...

Goodyear 300 işçi alımı ilanı

Lastik imalatı yapan fabrikamızda, farklı üretim bölümlerinde geçici süreyle çalıştırılmak üzere, aşağıda belirtilen niteliklere sahip çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tercihen Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da en az 1 yıl tecilli olmak,

Vardiyalı olarak çalışmaya bir engeli ya da sağlık problemi olmamak,

Fabrika servis güzergahında ikamet ediyor olmak.

Servis güzergahı: Balaban, Gündoğdu, Suadiye, Tütünçiflik, Şirinköy, Bağçeşme, Yuvam Akarca, Sopalı, Değirmendere, Karamürsel, Gölcük, Bahçecik, Yuvacık, Eşme, Şehir içi, Sapanca.

Başvuru nereye yapılacak?

İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan alımlar için;

- İŞKUR dairelerine müraacat edebilir,

- İnternet üzerinden İŞKUR'un sitesine e-Devlet girişiyle ilana başvuru yapabilirsiniz. .