Gökhan Tıklat Son Dönemde En Favori Tatlı Olan Trileçe Tatlısının Günümüze Geliş Hikayesini Anlattı

Son dönemlerin favori tatlısı olan Trileçe’nin günümüze geliş hikayesini anlatan Gökhan Tıklat, “Trileçe Meksika’da yaygınlaşan sütlü bir tatlıdır. Zamanla farklı ülkelerde de yapılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Türkiye’de de birçok restoranda trileçe yapıldığını söyleyebiliriz.” sözleriyle Trileçe’nin sevilen bir tatlı olduğunu ve ülkemizde de yapıldığını belirtmiştir.

“Trileçe Meksika'da Yaygınlaşmış Bir Sütlü Tatlıdır”

Trileçe tarihiyle ilgili açıklamalarda bulunan Gökhan Tıklat, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Tatlının orijinalinde manda, keçi ve inek sütüyle yapılıyordu. 1930'lardan beri ise sanayileşmenin artmasıyla birlikte süt ve krema kullanılarak yapılmış. Daha sonra tüm dünyaya yayılarak sevilen bir tatlı haline gelmiş. Bu konudaki kaynaklar, tatlının Meksika'da yaygınlaştığını belirtiyor. Trileçenin kökeni farklı olsa da Balkanlarda yapılan Trileçe çok daha lezzetli bulunmuş. Bu nedenle Trileçe tarihinde Balkanların özel bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Trileçe ismine baktığımızda, İspanyolcada “tres” (üç) ve “leches (süt) anlamlarına gelen kelimelerin bir araya gelmesinden oluştuğu görülmekte.”

“Hazırlanışında Üç Farklı Süt Ürünü Kullanılır”

Konuyla ilgili değerlendirmelerini sürdüren Gökhan Tıklat, Trileçe'nin hazırlanması esnasında üç süt ürünü kullanıldığını ifade etmektedir. “Temel olarak Trileçe hazırlanırken üç farklı süt ürünü kullanılıyor. Buharlaştırılmış süt, konsantre süt ve krema/kaymak; Trileçe yapımında kullanılan süt ürünleri. Süt ürünlerinin yanı sıra Trileçe'ye lezzetini veren malzemelerden bir diğeri de tatlının kekidir.”

“Trileçe Keki Süngerimsi Bir Yapıda Pandispanyadır”

Trileçe kekinin süngersi bir yapıya sahip olduğunu belirten Gökhan Tıklat, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Trileçe kekinin süngersi bir yapıdaki pandispanya olduğunu söyleyebilirim. Kekin içerisinde esasen minik baloncuklar bulunuyor. Süt karşımı, kek içerisinde yer alan minik baloncuklara dahil oluyor. Bu ise Trileçe'nin çok özel bir lezzete ulaşmasını sağlıyor. Bu nedenle kekin süngersi bir yapıya sahip olması, istenilen lezzete ulaşılabilmesini sağlayan temel unsur. Trileçe yaparken sütlerden elde edilen farklı kıvamlara sahip süt kremaları süt ile birlikte karıştırılır. Bu sayede muhteşem bir lezzete ulaşmak mümkün hale geliyor. Trileçe, ülkemizde de çok sevilen tatlılardan bir tanesi. Bu nedenle farklı restoranlarda Trileçe yapıldığını fakat her Trileçe'nin aynı lezzette olmadığını söyleyebilirim.” .