GNÇ Star Müzik Yarışması'nda finalistler bu akşam belli olacak

Turkcell'in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması'nda 2021 yılının GNÇ Star'ı bu akşam canlı yayında belli olacak.

Turkcell'in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlediği GNÇ Star Müzik Yarışması'nda 2021 yılının GNÇ Star'ı bu akşam canlı yayında belli olacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GNÇ Star Müzik ile geleceğin yıldızları belli oluyor.

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in bu sene ikincisini gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce müzik tutkunu gencin katıldığı GNÇ Star Müzik Yarışması'nda sona gelindi.

Bu akşam saat 20.00'de GNÇ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak finalde performans sergileyen 10 finalist arasından ilk üç belirlenecek. Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen ise yarışmanın jüri üyeliğini üstlenecek.

Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen, bini aşkın video arasından ilk 10'a kalan finalistleri izleyecek ve ilk üçü belirleyecek.

Yayın sırasında kendi müzikal deneyimlerini ve ilham verecek hikayelerini genç müzisyenlerle paylaşacak olan Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen aynı zamanda izleyiciler için sürpriz performanslara imza atacak.

Türkiye'nin dört bir yanından hünerlerini sergilemek için yüzlerce müzik tutkununun katıldığı ve Alem FM'in medya sponsorluğunu üstlendiği GNC Star Müzik Yarışması'nda birinci 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL ödülün sahibi olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.