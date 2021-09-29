'Global piyasalarda gerilim müziği devam ediyor'

'Artan enerji fiyatları enflasyonu artırıyor. Bu da toparlanmayı yavaşlattığı için dünya ekonomisi Stagflasyonist risk ile karşı karşıya deniyor. Yani resesyon ile enflasyon aynı anda görülür, işsizlik azalmaz...'

"Hisse senetleri, tahviller satış yiyor ve güvenli liman ABD dolarına talep artıyor. Dün BIST % 0.57 düşerken Avrupa ve ABD borsaları da düştü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkarak % 1.56 seviyelerine kadar çıktı. Bunlara sebep olarak bazı maddeler öne çıkıyor"

"Artan enerji fiyatları enflasyonu artırıyor. Bu da toparlanmayı yavaşlattığı için dünya ekonomisi Stagflasyonist risk ile karşı karşıya deniyor. Yani resesyon ile enflasyon aynı anda görülür, işsizlik azalmaz. Örneğin İtalya'da elektrik üretiminde maliyet artışları nedeniyle hane halkının kullandığı elektriğe % 29.8, doğal gaza % 14.4 zam yapıldı." değerlendirmesini yapan Alnus Yatırım'ın analizinde,"Türkiye'de bu ürünlere yarın fiyat ayarlaması bekleniyor. Dün konuşan FED Başkanı Powel da enflasyonun temelinde yatan arz yönlü kısıtlamaların daha da kötüleştiğini aktardı ve enflasyonun düşürülebilmesi için önce arz darboğazlarının çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Powel, istihdam konusunda ise maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olunduğunu belirtti. Bu yüzden gelecek yılın ortasına kadar tahvil alımlarını -azalsa dahi- sürdüreceklerini ifade etti." yorumuna yer verildi.

Değerlendirmede şunlara vurgu yapıldı: "Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de geçtiğimiz sene virüs salgınının yarattığı ekonomik daralmanın etkisinden hızla sıyrılmış, fakat bu ivme, artan hammadde fiyatları, elektrik kesintileri ve tedarik zincirlerinde meydana gelen darboğazlar nedeniyle son aylarda tekrar yavaşlama trendine girmişti. Temmuz'da % 16.4 artarn sanayi şirketlerinin karlşılığı Ağustos'ta % 10.1 artışa indi. Bu tempoda son çeyrekte yavaşlamanın etkisi daha net görülecek. Bu ay 80 çelik üreticisi üretimlerini askıya aldı haberi vardı dün basında. Üstüne ülkenin en büyük gayrimenkul firmalarından olup 300 milyar dolar borçlanan Evergrande'nin temerrüt süreci tedirginliği artırıyor. Son olarak Fitch, bu grubun kredi notunu CC'den C'ye indirdi. Bu sabah ise Evergrande, bir iştirakindeki % 20 payı 1.5 milyar dolara satıp kaynak sağladığı için hisseleri pozitif tepki verdi"

Değerlendirmede, "ABD Kongresindeki bütçe ve borç tavanı çıkmazı sürerken, Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazinenin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtti. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin borçlanma tavanına ulaşması olasılığına hazırlanmaya başladıklarını, ancak politika yapıcıların "potansiyel felaketten" kaçınmak için bu duruma bir çözüm bulmalarını beklediğini söyledi" ifadeleri yer aldı.

Değerlendirme şöyle devam etti: "TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu salgın dönemine ilişkin “Merkez Bankalarının Pandemide Rolü” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Çekirdek enflasyon vurgusu yapan başkanın konuşmasından sonra TCMB'nin faiz indirimi sürecinin devam edeceği beklentisi arttı.

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Rusya lideri Putin ile 1.5 yıl sonra yüzyüze görüşecek. TÜİK, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. BDDK, Ağustos Bankacılık sektör verilerini açıklayacak.Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde Eylül sonunda 1375'e kadar düzeltme görüldü. 1400 seviyesi önemli direnç haline geliyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.