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TIMETURK / EKONOMİ / 'Global borsalarda küçük bir düzeltme mi?'

'Global borsalarda küçük bir düzeltme mi?'

'Temmuz sonunda 1341’den başladığı rallide Eylül başında 1485’e kadar giden BIST100 Endeksinde düzeltme hareketinde 1427’ye kadar çekilme görüldü. 1450 yeni direnç olarak izlenecektir...'

14 Dakika Önce
2021-09-13 20:38:12
'Global borsalarda küçük bir düzeltme mi?'

Temmuz ayında % 2.7 yükselen BIST 100 Endeksi, Ağustos'ta % 5.7 yükselerek gücünü göstermişti. BIST verilerine göre; 477 milyon dolarlık yabancı alımı ağustosu bu yılın en iyi ayı haline getirmişti. GARAN'a 148 milyon dolar, AKBNK'a 41 milyon dolar yabancı sermaye girişi ile Banka Endeksi Ağustosu % 11.3 getiri ile tamamladı. Eylül ayı ise kâr satışları ile başladı. İlk 10 gün geride kaldığında Banka Endeksi % 4.2, BIST 100 % 2.3 gerilemiş durumda.

"Bunda global borsalardaki düzeltme etkisi de biraz etkili olmuş olabilir." değerlendirmesini yapan Alnus Yatırım'ın analizinde şunlar kaydedildi:
Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi % 1.1, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1.5, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0.4 ve İtalya'da MIB 30 endeksi % 1.5 değer kaybetti. İlk 8 ayda % 21 yükselen ABD S&P500 Endeksi ve % 16 yükselen Alman DAX Endeksi Eylülün 10 gününde % 1.4 düştü. Bu, o ülke borsaları için şaşırtıcı. Zira sürekli yükselmeye alıştılar. Bu hafta yükselme denemeleri beklenebilir. Öyle ki bu sabah ABD Endeks futureları % 0.2 civarında artıda seyrediyor.

Değerlendirmede şunlara vurgu yapıldı: "Yurt içinde, bu sabah cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri açıklanacak. Yurtdışı gündem ise sakin. BIST 100 özelinde 1450 direnç olarak izlenecek olduğundan bu seviye altında hedge önerilebilir...
Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde düzeltme hareketinde 1427'ye kadar çekilme görüldü. 1450 yeni direnç olarak izlenecektir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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