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GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı oldu

e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörlüğü görevine Taner Anlatıcı getirildi.

1 Saat Önce
2021-08-20 10:18:11
GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı oldu

e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörlüğü görevine Taner Anlatıcı getirildi.

GittiGidiyor açıklamasına göre, GittiGidiyor'un uzun vadeli strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde rol oynayacak Anlatıcı, şirketin sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak girişimlerinin şekillenmesinde görev alacak. Anlatıcı, stratejik ve ticari operasyonların planlanması, gerçekleştirilmesi ve izlenmesinden sorumlu strateji ve operasyonlar departmanına liderlik edecek.

Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra İtalya Bocconi Üniversitesi Uluslararası İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Taner Anlatıcı, kariyerine Citibank'ta başladı. Uzun yıllar Citibank ve Morhipo'da finans ve strateji alanlarında çalışan Anlatıcı, son olarak Hepsiburada'da Strateji Direktörü olarak görev yapıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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