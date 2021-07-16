GittiGidiyor'un podcast serisinin altıncı bölümünde olimpiyatlar konuşuldu

GittiGidiyor'un podcast serisinin altıncı bölümünde, salgın nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan yola çıkarak dünyanın en köklü spor organizasyonlarından olan olimpiyatlar konuşuldu.

GittiGidiyor'un podcast serisinin altıncı bölümünde, salgın nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan yola çıkarak dünyanın en köklü spor organizasyonlarından olan olimpiyatlar konuşuldu.

GittiGidiyor açıklamasına göre, şirket, 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisiyle keyifli ve bilgilendirici sohbetleri dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

'Beş Kıtanın Büyük Buluşması: Olimpiyatlar' konulu altıncı bölümde, salgın nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndan yola çıkılarak olimpiyatların tarihine uzanan bir sohbet gerçekleştirildi.

Burak Tatari moderatörlüğünde gerçekleşen podcast yayınında gazeteci Alp Ulagay, Antik Çağ'dan günümüze kadar uzanan spor şöleni Olimpiyat Oyunları'nın tarihine mercek tuttu. Olimpiyatları tarihsel bağlamda ele alan Alp Ulagay, geçmişten günümüze kadar gelen süreçte yaşanan gelişmeleri aktardı. Geçmiş olimpiyatlardan en çok etkilendiği anları paylaşan Ulagay, Türkiye'nin oyunlardaki performansından Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki favorilerine kadar pek çok konuya değindi. Kadınların olimpiyatlardaki yeriyle ilgili de değerlendirme yapan Ulagay, podcast yayınının sonunda dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

GittiGidiyor'un 20'nci yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı 'Keşfedecek Çok Şey Var'a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.