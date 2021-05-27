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GittiGidiyor'un 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisinin yeni bölümü yayında

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un hayata geçirdiği 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisinin üçüncü bölümü yayınlandı.

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27.05.2021 12:08:27
GittiGidiyor'un 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisinin yeni bölümü yayında

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un hayata geçirdiği 'Keşfedecek Çok Şey Var' podcast serisinin üçüncü bölümü yayınlandı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, “Keşfedecek Çok Şey Var” podcast serisinde dinleyicileri ilgi çekici ve keyifli sohbetlerle buluşturmaya devam ediyor.

Üçüncü bölümünde “Yükselen Sağlık Trendleri Işığında Gastronomi” konusunun konuşulduğu podcast yayınında sağlık ve gastronomi ilişkisi ele alındı.

Burak Tatari moderatörlüğünde gerçekleşen podcast yayınında şef ve gastronomi yazarı Aydan Üstkanat, salgın döneminde yemekle olan ilişkinin nasıl değiştiği, sağlıklı ve dengeli yemek yeme ipuçları, çeşitlilik ve sürdürülebilirliğin gastronomiyle olan ilişkisi ve üretimde çeşitlilik konularına değindi.

Yemek yemenin bir moda olduğunu ve taleple arzın birbirine uyumlu gittiğini belirten Üstkanat, üretimin de tüketicinin alışveriş reflekslerine göre şekillendiğini vurguladı.

Sağlıklı ve lezzetli yemeğe dair ipuçları paylaşan Aydan Üstkanat, mevsiminde kullanılan malzemelerin doğru baharatlarla harmanlanması ve doğru teknikle pişirilmesi sayesinde her yemeğin lezzetli ve sağlıklı olabileceğini anlattı.

GittiGidiyor'un 20. yılında hayata geçirdiği, her yeni bölümde, birbirinden değerli konukların katılımıyla ilgi çekici konularda yayınların yer aldığı GittiGidiyor'un podcast kanalı “Keşfedecek Çok Şey Var”a Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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